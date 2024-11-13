محافظ الفيوم يكرم الفائز في مسابقة الأب القدوة

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، "الأب القدوة" الفائز في مسابقة الأب القدوة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار قصص نجاح الآباء الذين يستحقون أن يكونوا قدوة لأبنائهم ومحتمعاتهم، في كل المحافظات.

الأب هو الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة

وقال محافظ الفيوم، إن الأب هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وأن دوره لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يتعداه إلى الجانب المعنوي والنفسي، وتكريم "الأب القدوة" على مستوى محافظة الفيوم، جاء تقديرًا لدوره في تربية أبنائه وتعليمهم وتنشئتهم على القيم والأخلاق الحميدة، ومساهمته الفاعلة في بناء أسرة متماسكة، ومبادرة "الأب القدوة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم الأسرة وتقدير دور الأب في المجتمع، وعطائه المستمر في أداء رسالته المنوط بها تجاه أسرته وأبنائه.

الفائز وقصة نجاح له ولابنائه

كان مجدي إسحاق عوض، قد فاز بلقب الأب القدوة في مسابقة وزارة التضامن لاختيار قصة كفاح تستحق أن يكون صاحبها قدوة لأبنائه ومجتمعه، والفائز من الفيوم لديه ابناء الثلاثة، قام على تربيتهم التربية السليمة "بنت وولدين" أحدهما مصاب بمتلازمة داون، وهو من المتفوقين بمدارس الدمج، والآخران من خريجي كلية العلوم، واستمع محافظ الفيوم أثناء التكريم الي قصص نجاح وتفوق أبنائه خاصة الابن من ذوي الهمم، كما تلقى مطالبهم ووعد بتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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