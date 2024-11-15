إيران على صفيح ساخن.. إعدامات جماعية وغضب شعبي يتصاعد.. التضخم والانهيار الاقتصادي والمواجهات الخارجية تهدد استقرارها.. واحتجاجات داخلية قد تطيح بالنظام

تعيش إيران أوضاعا متأزمة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تصاعد مظاهر الاضطراب الداخلي بسبب السياسات القمعية والتدهور الاقتصادي، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجمهورية الإسلامية توترات إقليمية ودولية متزايدة عقب حرب غزة الأخيرة، مما يفاقم من عزلتها الخارجية واضطرابها الداخلي.

تصاعد القمع وانتهاك حقوق الإنسان

في السابع من أغسطس 2023، نفّذ النظام الإيراني إعدام 29 معتقلًا، بينهم امرأتان، في يوم واحد بمدينة كرج. سبق ذلك إعدام المعارض السياسي رضا رسايي، ما يعكس استمرار السلطات في استخدام العقوبة القصوى كأداة لقمع المعارضين. هذه الإعدامات جاءت بالتزامن مع تنصيب مسعود بيزشكيان رئيسًا لإيران، ما يعزز الانطباع بعدم وجود تغييرات حقيقية في سياسات النظام القمعية.

وقد ردت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة عبر سلسلة هجمات على منشآت حكومية، بما في ذلك إحراق مراكز تابعة للنظام في عدة مدن، هذا التصعيد يعكس الغضب الشعبي المتزايد تجاه السياسات القمعية وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.

الأزمة الاقتصادية: بين رفع الأسعار وتفاقم الفقر

على الصعيد الاقتصادي، تواجه إيران وضعا معيشيا متدهورا حيث ارتفعت أسعار الخبز في عشر محافظات بنسبة 25٪، ما أثار صدمة بين المواطنين. وفقا لموقع عصر إيران، هذه الزيادة خطط لها منذ ستة أشهر كجزء من استراتيجية سياسية وليست نتيجة ضرورة اقتصادية، وتأتي الزيادة في وقت يعيش فيه 70٪ من السكان تحت خط الفقر، مما يعمق معاناة الشعب الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم يبلغ حوالي 40٪، بينما انهار الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء 705,000 ريال في أكتوبر 2024. هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مما زاد من معاناة الإيرانيين.

تناقضات في الإنفاق العام

تزامنا مع الأزمة الاقتصادية، خصصت الحكومة ميزانيات ضخمة للأحداث الدينية. على سبيل المثال، تم إنفاق 12 تريليون تومان لبناء طرق خاصة لزوار الأربعين، في وقت يعاني فيه الشعب من نقص الاحتياجات الأساسية. هذا التناقض يعكس أولويات الحكومة التي تركز على تعزيز شرعيتها عبر الاستغلال السياسي للدين، بدلًا من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

التوترات الإقليمية والدولية

على المستوى الدولي، تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بعد اتهامات لطهران بدعم الهجمات ضد الدولة العبرية. وذكرت تقارير أن إسرائيل استهدفت مصانع صواريخ إيرانية في سلسلة غارات جوية يوم 26 أكتوبر 2024، مما يعكس تصعيدًا جديدًا في الصراع. في المقابل، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من استهداف المنشآت النووية الإيرانية لتجنب تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني منذ عام 2018، لا تزال طهران تحقق إيرادات كبيرة من صادرات النفط، خاصة إلى الصين. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن هذه الصادرات تتم عبر أسطول تهريب يُعرف بـ"أسطول الظل"، حيث يتم خلط النفط الإيراني بمنتجات نفطية أخرى للإفلات من العقوبات.

وعود بيزشكيان والإصلاحات الغائبة

تولى مسعود بيزشكيان الرئاسة في يوليو 2024 بوعود تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، لكنه يواجه عقبات كبيرة بسبب سيطرة الحرس الثوري ومؤسسات أخرى على جزء كبير من الاقتصاد. كما أن الصلاحيات الحقيقية تبقى في يد المرشد الأعلى علي خامنئي، مما يحد من قدرة بيزشكيان على تحقيق وعوده.

احتجاجات متصاعدة ومخاوف من انهيار النظام

على خلفية الأزمات المتراكمة، شهدت إيران موجات احتجاجية واسعة ضد الفساد وارتفاع الأسعار. وتركزت الهجمات الشعبية الأخيرة على مقار الباسيج والبلديات، تعبيرًا عن الغضب من سوء الإدارة ونهب المال العام.

وفي الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019، نفذ شباب الانتفاضة نحو 30 عملية ضد مراكز قمعية ورموز للنظام، ما يعكس استمرار التحدي الشعبي رغم القمع المتزايد.

مستقبل غامض

مع تصاعد الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية، يبدو مستقبل إيران غامضا. فالنظام يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبرى، بينما تتزايد الضغوط الشعبية من أجل التغيير. ومع استمرار سوء الإدارة والفساد، قد يجد النظام الإيراني نفسه أمام لحظة حاسمة تحدد مصيره.