كيف يتم تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا

كشف الدكتور أحمد مجدي، أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام عن طرق تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يوجد تحليل دلالات أورام البروستاتا PSA يثبت إصابة البروستاتا بالأورام إذا كانت نسبته مرتفعة عن المعدل الطبيعي.

تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا

وأوضح أنه بعد تحليل PSA يطلب الطبيب من المريض مجموعة فحوصات اخري لتشخيص الإصابة منها الرنين المغناطيسي

وأكد أستاذ الأورام أن السرطان ليس له أعراض واضحة ويوجد مؤشرات للاصابة منها كثرة التبول، مشددا على أهمية الكشف المبكر لهذا النوع من الأورام لأن العلاج المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة.

وأضاف الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام إن مرض السرطان يحدث فيه نمو الخلايا بطريقة غير طبيعية دون الامتثال إلى خلايا الجسم أي نمو خلايا لا تستجيب لأوامر الجسم وعندما تكبر في أي جزء من الجسم يسمى سرطان البروستاتا أو الرئة أو البنكرياس وهكذا.

وأشار إلى أنه في سرطان البروستاتا تتشابه أعراضه مع تضخم البروستاتا الحميد أو التهاب البروستاتا سواء كثرة التبول حتى بعد الخروج من المرحاض ووجود صعوبة في التبول أو تقطع البول.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

أعراض سرطان البروستاتا

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:



كثرة التبول

وجود دم في البول

خلل في تدفق البول

فقدان شديد في الوزن

ضعف جنسي

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم.

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور مكانها أسفل المثانة وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي.