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خارج الحدود

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو)

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

حرص مشجع فرنسي، مساء اليوم، على رفع العلم الفلسطيني في مدرجات ملعب "دو فرانس" الواقع بضاحية سان دوني شمالي باريس، أثناء مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره الإسرائيلي.

 

مشجع فرنسي يرفع علم فلسطين في المدرجات

والتقطت صورة المشجع الفرنسي أثناء رفعه العلم الفلسطيني، خلال حضور الرئيس إيمانويل ماكرون المباراة، بهدف توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني، عقب الأحداث التي وقعت في أمستردام ضد مشجعي نادي مكابي تل أبيب، بسبب سلوكهم الاستفزازي في الشوارع هناك.

رفع العلم الفلسطينى، فيتو
رفع العلم الفلسطينى، فيتو

شهدت مدرجات ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، منذ قليل، مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية مع جماهير المنتخب الإسرائيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية. 

وكانت الشرطة الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، الآلاف من عناصرها، لتأمين مباراة لكرة القدم المقامة الآن بين المنتخبَين الفرنسي والإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

 

فرنسا تتخوف من تكرار سيناريو أمستردام

جاء ذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي للضرب في الشوارع هناك بسبب السلوكيات الاستفزازية لجماهير الاحتلال ومحاولتهم تمزيق العلم الفلسطيني.

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل فرنسا أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

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مشجع فرنسي العلم الفلسطيني دو فرانس سان دوني باريس المنتخب الفرنسي ماكرون أمستردام

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