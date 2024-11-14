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رياضة

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو

تعادل منتخب فرنسا، مع نظيره الكيان الصهيوني سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الخميس.

تشكيل فرنسا أمام الكيان الصهيوني 

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

 

مانيان، كوندي، كوناتي، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، كانتي، كامافينجا، زاير إيمري، أوليس، باركولا، كولو مواني.

 

ويحتل منتخب فرنسا، المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، أمامه إيطاليا (10 نقاط)، وخلفهما بلجيكا (4 نقاط)، ثم منافسهم الأخير دون رصيد في ذيل الترتيب.
 

وكانت السلطات الفرنسية عززت الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل مباراة فرنسا والكيان الصهيوني، على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

4 آلاف شرطي لتأمين المباراة 

وقالت شرطة باريس إن نحو أربعة آلاف شرطي سيعملون على تأمين المباراة، وسينتشرون في الملعب وخارجه وفي وسائل النقل العام، بينما كشف قائدها لوران نونيز لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية: "أنه إجراء استثنائي، أكبر بثلاث إلى أربع مرات مما نحشده عادة. مضيفًا أنه لن يُسمح إلا برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب".

ومن المقرر حضور ماكرون المباراة، وقال وزير الداخلية برونو ريتايو بعد اشتباكات أمستردام إنه لم يكن هناك أي شك في أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها.

ورغم ذلك، فمن المرجح أن تكون نسبة الحضور منخفضة، حيث من المتوقع حضور 20 ألف مشجع فقط في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج شمال باريس.

وأظهر استطلاع للرأي بين أعضاء مجموعة المشجعين "فرنسيون غير قابلين للاختزال" أن 15 بالمئة سيقاطعون المباراة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، بينما ذكر نحو 30 بالمئة أن السبب هو "المخاطر الأمنية".

واندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين على الأقل بعد مباراة مكابي تل أبيب مع أياكس في الدوري الأوروبي.

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منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية فرنسا ديشامب الكيان الصهيونى

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