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رياضة

كواليس جديدة حول أسباب غياب كيليان مبابي عن منتخب فرنسا

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول أسباب غياب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن معسكر الديوك لشهر نوفمبر الجاري.


نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على لسان مصدر مقرب من مبابي، أن ما يتردد بأن المدير الفني ديدييه ديشامب هو صاحب قرار عدم استدعاء مبابي أمر غير صحيح، مضيفًا: "الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، ويبقى الأهم حاليًّا أن يستعيد كيليان سعادته داخل الملعب".

وأضاف مصدر آخر مقرب من النجم الفرنسي "بإمكانكم قول ما تريدون، ولكن مبابي يعاني من أزمة نفسية منذ أشهر، ولن يتم حلها ببساطة، بل يحتاج لوقت وعمل وهو ما يقوم به بالفعل مع متخصصين".


وختمت ليكيب تقريرها "التزام مبابي والمقربين منه الصمت يجعل تفسير ما يحدث حاليًّا أمر بعيد المنال".

ويغيب كيليان مبابي (25 عامًا) عن منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي رغم جاهزيته البدنية والفنية.

 

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