الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ماكرون: العنف ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام يذكرنا بأحلك أوقات التاريخ

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن العنف ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام يذكرنا بأحلك أوقات التاريخ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.

كذلك أعلن جيش الاحتلال فرض حظر سفر على جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر.

 

مباراة نادي أياكس أمستردام الهولندي ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي

 وصباح اليوم، قالت خارجية الاحتلال إن 10 إسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

إرسال بعثة إنقاذ إسرائيلية بتنسيق مع الحكومة الهولندية

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا، عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من هولندا بسبب أعمال عنف

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