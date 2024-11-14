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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفزن على الترام في بطولة دوري المرتبط

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي يفزن على الترام في بطولة دوري المرتبط

حقق فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق الترام بنتيجة 81-49، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 81-49.

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الترام بنتيجة 71-40.

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