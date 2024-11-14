أطعمة تحافظ على صحة القلب، وتحميه من الأمراض

أطعمة تحافظ على صحة القلب، إن أمراض القلب تعتبر من الأسباب الرئيسية للوفيات حول العالم. ولتعزيز صحة القلب، يمكن تناول أطعمة تحافظ على صحة القلب.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، هناك أطعمة تحافظ على صحة القلب، فتساعد على تقوية عضلة القلب، خفض مستويات الكوليسترول الضار، تقليل ضغط الدم، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

أطعمة لصحة القلب

وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي أطعمة تحافظ على صحة القلب، وتعمل على تحسين أدائه:



1. الأسماك الدهنية

تُعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، التونة، السردين، والماكريل، من أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب. فهي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين. كما أنّ هذه الأحماض تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل أسبوعيًا لضمان الحصول على فوائدها لصحة القلب.



2. المكسرات

تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز وعين الجمل، على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، مثل الدهون الصحية والبروتين والألياف والمعادن كالمغنيسيوم والبوتاسيوم. تُسهم هذه المكونات في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن من أداء الدورة الدموية. ومع ذلك، يجب تناول المكسرات بكميات معتدلة، حيث إنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.



3. الشوفان والحبوب الكاملة

يُعد الشوفان من أهم الحبوب الكاملة التي تدعم صحة القلب، فهو يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُسمى "بيتا جلوكان" تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار. كما تحتوي الحبوب الكاملة الأخرى، مثل الأرز البني، والكينوا، والشعير، على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4. الفواكه والخضروات

تُعد الفواكه والخضروات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات، المعادن، الألياف، والمضادات الأكسدة، والتي تسهم جميعها في تحسين صحة القلب. على سبيل المثال، تحتوي الفراولة والتوت على مركبات البوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين ضغط الدم. كما تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بألوان مختلفة لضمان الحصول على فوائدها المتعددة.

5. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة، تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم. يمكن إضافة الأفوكادو إلى السلطات أو تناوله بمفرده للحصول على فوائده.

6. زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت النباتية المفيدة لصحة القلب، حيث يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يُفضّل استخدام زيت الزيتون في الطهي أو على السلطات لتحسين الصحة القلبية.

7. الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يُساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم. كما يُعتقد أن الثوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويقلل من تراكم الدهون في الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن تناول الثوم طازجًا أو إضافته إلى الوجبات للاستفادة من فوائده الصحية.

أطعمة تحمي القلب

8. البقوليات

تعتبر البقوليات، مثل العدس، الفاصوليا، والحمص، مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين النباتي. تُسهم هذه الألياف في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البقوليات على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الالتهابات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة القلب.

9. الشوكولاتة الداكنة

يحتوي الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم. لكن يُنصح بتناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو لا تقل عن 70% وبكميات معتدلة، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية.

10. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُعرف باسم "كاتيشين"، والتي تساعد على تقليل التهابات الجسم وتحسين صحة الأوعية الدموية. كما يُعتقد أن الشاي الأخضر يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الوزن، مما يُحسّن من صحة القلب.

نصائح عامة تساعد في الحفاظ على صحة القلب



إلى جانب تناول الأطعمة الصحية، يجب أيضًا مراعاة نمط الحياة بشكل عام، كالتقليل من تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين.