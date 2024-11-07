3 فحوصات مهمة تكشف الإصابة بأمراض القلب

كشفت وزارة الصحة عن وجود فحوصات مهمة يمكن إجراؤها للاطمئنان على صحة القلب وتوضح إذا كان الإنسان مصاب بأمراض القلب أم لا.

وتشمل أهم الفحوصات:

١- فحص مستوى السكر بالدم

٢- قياس الضغط

٣- قياس نسبة الكوليسترول في الدم

وأكدت وزارة الصحة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مرضي يجب عليهم الكشف المبكر بدءًا من سن الـ 20.

من جانبه، أكد الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب أهمية متابعة مريض الضغط مع الطبيب المعالج لضبط ضغط الدم لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

فحص القدمين للكشف عن أي تورم لمرضى الضغط

وأشار إلى أن الطبيب يسمع الرئتين وضربات القلب ويقيس الضغط ويفحص القدمين للكشف عن أي تورمات لمنع الإصابة بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

تحاليل مطلوبة لمريض ارتفاع ضغط الدم

وأوضح استشاري أمراض القلب أن الطبيب يتابع مع مريض الضغط أي شكوى يشعر بها سواء صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر ويلجأ لإجراء التحاليل للاطمئنان على وظائف الكلى ونسبة السكر في الدم لافتا إلى أن هذه الفحوصات تتم مرتين سنويا في الحالات المستقرة بينما الحالات غير المستقرة يحدد الطبيب عدد مرات المتابعة.

وأكد أن مريض الضغط عليه إجراء رسم القلب لتوضيح مدي تأثر الشرايين التاجية بارتفاع ضغط الدم بجانب إجراء موجات صوتية على القلب لفحص عضلة القلب.

وشدد استشاري أمراض القلب على أن مريض الضغط عليه الزيارة المستمرة للطبيب لمتابعة تأثير القاتل الصامت وهو ارتفاع ضغط الدم على كل أعضاء الجسم.

وكشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بـ المعهد القومي للقلب عن أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين والشباب.

وأشار إلى أن هناك حالات مراهقين في عمر 12 سنة وحتى 18 سنة تصاب بارتفاع ضغط الدم بسبب نمط الحياة الغير صحي واحيانا يوجد أسباب مرضية ولكنها نادرة الحدوث.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن ارتفاع ضغط الدم الطبيعي يظهر في سنوات متأخرة وكبار السن بينما عند ظهوره لدى المراهقين يكون بسبب السلوك الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة ممارسة الرياضة.

وشدد على ضرورة مراجعة لطبيب لمعرفة أسباب إرتفاع ضغط الدم سوء اضطراب الغدد أو غيرها ويحدد الطبيب سبب ارتفاع ضغط الدم.

أكدت وزارة الصحة أن مرض ارتفاع ضغط الدم يسمى بالقاتل الصامت، لذا يجب الحرص على قياس ضغط الدم باستمرار دون انتظار لظهور أعراض لارتفاع ضغط الدم للوقاية من مضاعفاته الخطيرة كالنوبات القلبية.

وتتضمن أعراض ارتفاع ضغط الدم:

طنين في الأذنين

الصداع

الدوخة أو الدوار

التعب أو الإرهاق

عدم وضوح الرؤية

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف