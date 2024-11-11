أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة، لحماية الجسم من تقلبات الطقس

أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة، مع اقتراب فصل الشتاء والتغيرات المفاجئة في الطقس، يتزايد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه مع تقلبات الطقس، وفي فترة ما بين الفصول، لابد من الحرص على الحفاظ على صحتنا وتقوية جهاز المناعة.

أطعمة ومشروبات لتقوية الجهاز المناعي



أطعمة تقوي مناعة الجسم

وأضافت الدكتورة مها، أنه يمكن الاعتماد على بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية تقوي الجسم وتعمل كدرع وقاية من العدوى الفيروسية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. يعتبر فيتامين "سي" أيضًا مضادًا قويًا للأكسدة، مما يساهم في حماية الخلايا من التلف.



2. الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل المكونات الطبيعية المضادة للالتهابات والبكتيريا، حيث يحتوي على مركبات تعمل على تهدئة الالتهابات وتخفيف احتقان الحلق. كما يساعد الزنجبيل في تخفيف الأعراض المرتبطة بالبرد مثل الغثيان والصداع، ويعزز من الدورة الدموية.

3. العسل

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعتبر مهدئًا طبيعيًا للحلق ومزيلًا للسعال. كما أنه يعزز المناعة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة. يُفضل تناوله مع مشروبات دافئة، مثل الليمون والعسل بالماء الساخن، للاستفادة من فوائده القصوى.

4. الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات. ويساهم تناول الثوم بانتظام في الوقاية من نزلات البرد من خلال تعزيز قوة الجهاز المناعي. يمكن إضافته إلى الأطعمة اليومية أو تناوله نيئًا للحصول على فوائد أكبر.

5. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات الكاتيكين، التي تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للالتهابات، ويُفضل تناوله بدون سكر لتحقيق فوائده الصحية.

أطعمة صحية

6. الزبادي

الزبادي مصدر غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، والتي تعتبر جزءًا هامًا من الجهاز المناعي. تشير الدراسات إلى أن تناول الزبادي يوميًا قد يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى، وخاصة نزلات البرد.

7. البروكلي

يعد البروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين "سي" و"ك" وبيتا كاروتين، إضافةً إلى العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم. يُنصح بتناوله نيئًا أو مطبوخًا بشكل خفيف للحصول على أقصى فائدة غذائية.

8. الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويعمل على تخفيف احتقان الأنف. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين "سي" الذي يقوي الجهاز المناعي.

9. الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله مثاليًا لتعزيز الجهاز المناعي. يمكن إضافة الكركم إلى الحليب الدافئ أو إلى الأطعمة للحصول على فوائده الوقائية.

10. الماء الدافئ والشوربات

تناول الماء الدافئ والشوربات الخفيفة مثل شوربة الدجاج يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الحلق ويساعد في فتح الممرات الأنفية المسدودة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول السوائل الدافئة في ترطيب الجسم وزيادة فعالية الجهاز المناعي في محاربة العدوى.

نصائح هامة لتعزيز مناعة الجسم



إلى جانب تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز المناعة، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن أن تساعد في الحماية من نزلات البرد، مثل:

شرب كميات كافية من الماء: الترطيب الكافي ضروري للجسم، ويساعد في دعم وظائف الجهاز المناعي.

النوم الجيد: النوم الكافي يقوي الجسم ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض.

ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يعزز الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة.

