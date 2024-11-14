ضبط 3 أطنان أغذية ولحوم مجمدة فاسدة خلال حملات مكبرة بالدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ويوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ضبط أكثر من 3 طن لحوم مجمدة وأغذية متنوعة فاسدة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط أكثر من 3 طن لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد "مرزوق" استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم ضبط 24 ألف زجاجة زيت، طن بودرة PVC، طن أرز، 500 بالتة سكر،500 بالتة مكرونة، طن ملح،500 كيلو مخللات، 3780 علبة سجائر.





وأضاف أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بتحرير 255 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 120 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة وتم إحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وسلع بدون فواتير وتجميع سلع مدعمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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