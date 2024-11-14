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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الخميس، حالة عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على حالة النظافة العامة والإشغالات بالشوارع والميادين.

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته شوارع سكة بلقاس والمعاهدة وصلاح سالم في طلخا، وشوارع المشاية وبورسعيد والجلاء وسامية الجمل وأحمد ماهر بالمنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بالشوارع ومتابعة وجود صناديق القمامة أمام المحلات ومنع أية اشغالات بالشوارع.

وتفقد "مرزوق "منفذ بيع السلع الغذائية بحي غرب المنصورة ووجه لوكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع وأوضح أن البيض متوفر بالمنفذ بسعر 140 ،150 للطبق.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من مجمعات بيع السلع الغذائية للتأكيد على البيع بأسعار مخفضة وضرورة الإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة.

وتابع محافظ الدقهلية كذلك حملة شرطة المرافق لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء مؤكدا استمرار حملات رفع الإشغالات والمخالفات من مختلف الشوارع والميادين.

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