نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التنسيقي لمبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" (صور)

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وذلك بالإنابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وشارك في حضور الاجتماع اللواء عماد الدين عبد الله والسكرتير المساعد والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتور عيد عبد الواحد رئيس العامة لتعليم الكبار بالدقهلية والدكتور محمد القاضي ممثلا عن اليونيسكو ومسعد الالفي خبير البيت العربي لتعليم الكبار وعضو مجلة عهد والدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة، والذي ضم كلا من جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب لفرع المجلس القومي الدكتور أماني غبور منسق المبادرة ورئيس فريق العمل والدكتورة سلوي زيد منسق المبادرة وا.م.د داليا الاتربي والدكتور عادل رمضان.



وفي بداية كلمته خلال الاجتماع نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات "محافظ الدقهلية" مؤكدا اهتمامه البالغ بأنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"بنطاق المحافظة وما تسفر عنه من نتائج تستهدف الارتقاء بالخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.



استمع "نائب المحافظ" لشرح مفصل عن الخطة التنفيذية للمبادرة وبرنامج العمل في كافة الفعاليات لتحديد كيفية تقديم أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة بنطاق المحافظة من خلال الأجهزة التنفيذية المعنية.



وأكد "العدل" أهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الأمية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر ومن خلال المشاركة والتعامل مع المتغيرات الحياتية.



وأكد" العدل" أن المحافظة بكافة أجهزتها ومن خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة أولى، والتي تشمل الـ 4 وحدات محلية في (شرق المنصورة - غرب المنصورة- وطلخا- تمي الامديد) ومن خلال مديريات الخدمات المعنية حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة استكمالا لأعمال وفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة أن يتم دراسة تنفيذ فعاليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصة ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية.



هذا وقد اوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة ان المبادرة تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الأمية من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسة لمن تحرروا من الأمية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك، وكذا تحسين الكفاءة الإنتاجية للأفراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في إطار المبادرة المشار إليها، حيث تستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعليم محو الأمية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة باعتبار أن محو الأمية وتعليم الكبار محورا أساسيا لبناء الإنسان والمجتمع.



وفي نهاية الاجتماع سلم نائب المحافظ 5 من المتحررات من شهادات محو الأمية، وشهادات التقدير من المجلس القومي للمرأة لتحفيزهم وتشجيعهم.