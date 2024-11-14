الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التنسيقي لمبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" (صور)

جانب من اجتماع نائب
جانب من اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

 ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وذلك بالإنابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 وشارك في حضور الاجتماع اللواء عماد الدين عبد الله والسكرتير المساعد والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتور  عيد عبد الواحد رئيس العامة لتعليم الكبار بالدقهلية والدكتور محمد القاضي ممثلا عن اليونيسكو ومسعد الالفي خبير البيت العربي لتعليم الكبار وعضو مجلة عهد والدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد حسين  وكيل مديرية الأوقاف، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة، والذي ضم كلا من جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب لفرع المجلس القومي الدكتور أماني غبور منسق المبادرة ورئيس فريق العمل والدكتورة سلوي زيد منسق المبادرة وا.م.د داليا الاتربي والدكتور عادل رمضان. 


 وفي بداية كلمته خلال الاجتماع نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات "محافظ الدقهلية" مؤكدا اهتمامه البالغ بأنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"بنطاق المحافظة وما تسفر عنه من نتائج تستهدف الارتقاء بالخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

 


 استمع "نائب المحافظ" لشرح مفصل عن الخطة التنفيذية للمبادرة وبرنامج العمل في كافة الفعاليات لتحديد كيفية تقديم أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة بنطاق المحافظة من خلال الأجهزة التنفيذية المعنية. 


 وأكد "العدل" أهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الأمية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر ومن خلال المشاركة  والتعامل مع المتغيرات الحياتية. 


 وأكد" العدل" أن المحافظة بكافة أجهزتها ومن خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة أولى، والتي تشمل الـ 4 وحدات محلية في (شرق المنصورة - غرب المنصورة- وطلخا- تمي الامديد) ومن خلال مديريات الخدمات المعنية حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة استكمالا لأعمال وفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة أن يتم دراسة تنفيذ فعاليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصة ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية. 


 هذا وقد اوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة ان المبادرة تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الأمية من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسة لمن تحرروا من الأمية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك، وكذا تحسين الكفاءة الإنتاجية للأفراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في إطار المبادرة المشار إليها، حيث تستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الاساسية وتشمل تعليم محو الأمية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة باعتبار أن محو الأمية وتعليم الكبار محورا أساسيا لبناء الإنسان والمجتمع. 


وفي نهاية الاجتماع سلم نائب المحافظ 5 من المتحررات من شهادات محو الأمية، وشهادات التقدير من المجلس القومي للمرأة لتحفيزهم وتشجيعهم.

محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس السنبلاوين (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة التنفيذية الاجتماع التنسيقي الارتقاء بالخدمات التربية والتعليم بالدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدكتور أشرف العربي الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان داية جديدة لبناء الإنسان شرق المنصورة محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس السنبلاوين (صور)

محافظ الدقهلية ينتقل إلى مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي حادث أتوبيس المطرية (صور)

محافظ الدقهلية: صادرنا 35 تروسيكل للنباشين ونسعى لدمجهم بمنظومة النظافة

وكيل تعليم الدقهلية يبحث آليات العمل بإدارة العلاقات العامة

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

إجراءات صارمة للحد من الدين العام، تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي

الحكم غير مصحوب بكفالة، دفاع ضحية إمام عاشور يكشف سبب رفض المحامي العام التصالح

منوعات

المزيد

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads