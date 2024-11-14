سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشابو بـ 18.5 مليون جنيه

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات، تقدر قيمتها المالية بـ 18,5 مليون جنيه تقريبًا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية - الشرقية) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر، وبحوزته (25 كيلو جراما من مخدر الشابو).



وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية لعدد 2منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم (60 كيلو جراما من مخدر الحشيش).



وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته (15 كيلو جراما من مخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (18,5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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