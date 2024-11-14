ضبط 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.