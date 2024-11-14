سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمتاجر في المطرية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المطرية.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهم ( 4 عدادات مياه نحاس – 2 قلب عداد مياه – 3 لفافات أسلاك كهربائية – شنيور كهربائى )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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