سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمتاجر في المطرية
سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المطرية.
بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهم ( 4 عدادات مياه نحاس – 2 قلب عداد مياه – 3 لفافات أسلاك كهربائية – شنيور كهربائى )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.