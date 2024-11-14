إحالة معلم للتحقيق لتعديه بالضرب على طالب بالقليوبية
أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، معلما بمدرسة طوخ الثانوية الصناعية، للتحقيق، بسبب تعديه بالضرب على طالب.
إحالة معلم بمدرسة طوخ الثانوية الصناعية للتحقيق
وأوضح مصطفى عبده أنه لا تهاون مطلقا مع أى معلم يقوم بالتعدي على أي طالب بالمدرسة، مضيفًا أن استخدام العقاب البدني ممنوع نهائيا داخل المدارس ويعرض فاعله للمساءلة القانونية.
وأكد مدير تعليم القليوبية، على انتظام الدراسة، موجهًا بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.
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