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بدء المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطاقة بجامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،  بدء المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطاقة بالجامعة والممول من بنك التنمية والاعمار الألماني في ضوء التعاون المصري الألماني لتركيب عناصر ووحدات رفع كفاءة استخدام  الطاقة النظيفة والمتجددة بـ 18 جامعة مصرية، وذلك بتركيب عدادات الطاقة الذكية على اللوحات الكهربائية الرئيسية بعدد من كليات الجامعة والتي تقوم بقياس استهلاك الطاقة لكل ساعة بمباني الكليات المستهدفة بالمشروع وذلك تمهيدا لتركيب محطات الطاقة النظيفة لهذه المباني.

من جانبه أشار الدكتور علي عبد العزيز مدير وحدة الطاقة بالجامعة ومنسق المشروع إلى أن الكليات المستهدفة في هذه المرحلة هي كلية التجارة،والتربية، وهندسة شبرا، والتمريض.  

جدير بالذكر أن لجنة استشارية بالمجلس الاعلى للجامعات قد قامت بزيارة هذه الكليات لاختيار المباني المناسبه بها.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها محطات الطاقة النظيفة ناصر الجيزاوي

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