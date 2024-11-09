قسم الهندسة المعمارية بهندسة بنها يفوز بالمركز الرابع أفريقيًّا بتصنيف Inspireli

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن حصول قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها على المركز الرابع على مستوى أفريقيا ضمن 48 جامعة مصنفة، والمركز الـ 33 من ضمن 100 جامعة على مستوى العالم بتصنيف Inspireli العالمي للجامعات التي بها تخصص الهندسة المعمارية لعام 2023-2024.

تصنيف Inspireli العالمي للجامعات

وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف Inspireli العالمي للجامعات التي بها تخصص الهندسة المعمارية يعتمد على نشاط الطلاب ومشاريع تخرجهم في مقارنة دولية لهذه الأعمال، فهو يعتبر أكبر مسابقة طلابية للهندسة المعمارية في العالم، والمشاركة في المسابقة مجانية تمامًا للطلاب وتسمح لهم بتحميل أي مشروع تخرج حول أي موضوع.

ووجه الجيزاوي التهنئة لمجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها على جهودهم المبذولة للوصول إلى المركز الرابع فى التصنيف.

من جانبه قال الدكتور فهمى عبد الحليم القائم بعمل عميد الكلية إنه يتم تحديد تصنيف أعمال الطلاب من قبل أكبر لجنة تحكيم في تاريخ الهندسة المعمارية (أكثر من 1200 عضو الآن) ونظام تصويت مكون من ثلاث مراحل والذي يزيل تمامًا أي تحيز في النتائج المحتملة للتصنيف.