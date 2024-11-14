من السبت للخميس، خطة انقطاع الكهرباء في المنصورة بالدقهلية

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة ٨ صباحا "حتى الساعة ١٢ ظهرا".

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، وذلك حتى يساعد المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل والاستعداد المسبق لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات فصل التيار الكهربي وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت حتى يوم الخميس القادم في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.



المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها:

▪︎ يوم السبت المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة منطقة شارع النخلة - شارع مستشفى الصدر

▪︎ وفى يوم الأحد المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار بمنطقة حى الأشجار

▪︎ وفى يوم الاثنين المناطق المتأثرة بانقطاع التيار بمنطقة شارع النخلة - شارع مستشفى الصدر

▪︎ وفى يوم الثلاثاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار شارع رياض الصالحين - حى الأشجار

▪︎ وفى يوم الأربعاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع النخلة - شارع مستشفى الصدر

▪︎ وفى يوم الخميس المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة المجزر - حى الأشجار

• وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

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