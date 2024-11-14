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أخبار مصر

الكهرباء تعلن حصيلة مشاركتها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

مبادرة بداية جديدة
مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، فيتو
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في عدد ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين

وأكدت الوزارة أنه تم تقديم 40719 خدمة متنوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى الـ 12 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ60 عامًا بلغت 67032 خدمة، فيما أن تركيب 183770 عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

بلاغات أعطال الشبكة الموحدة للكهرباء

وأشارت الوزارة إلى تقديم التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها، فضلًا عن استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.
 

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