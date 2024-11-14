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رئيس مدينة ساقلتة يتابع رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتشغيل محولات الكهرباء

محلي ساقلتة ورفع
محلي ساقلتة ورفع كفاءة الإنارة في سوهاج، فيتو

تابع خالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة وذلك بإشراف محمد إسماعيل رئيس قرية الجلاوية وحسام أمين رئيس قرية سفلاق أعمال صيانة وتشغيل محولات الكهرباء وصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة العامة وتركيب خلايا وكونتكترات ومهمات الإنارة.

 

رئيس مدينة ساقلتة يشدد على خطة ترشيد الكهرباء 

وأكد رئيس المركز ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مركز ومدينة ساقلتة وقراها.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحقيقًا للمصلحة العامة والإيرادات العامة للدولة وجارٍ استكمال الأعمال بباقي القطاعات تباعًا.

 

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