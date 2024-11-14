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اليوم، انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

ينطلق اليوم الخميس 14 نوفمبر، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 بجامعة الوادي الجديد.

 وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير إنتخابات الإتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب، مشيرًا إلي أنه سيتم فتح باب الترشح اليوم الخميس 14 نوفمبر الجاري وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر.


وتابع رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وأضاف طنطاوي، أنه ستقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبة علي مستوي الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بإنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس إتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر.

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون:
1- متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية. 
2- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3- مستجدًا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجلًا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.   
4- ان يكون له نشاط موثق فى الجامعة أو الكلية فى مجال اللجنة المرشح لها. 
5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى جنحة من الجنح الماسة للشرف والاعتبار ما لم يكن قد رد عليه اعتباره. 
6- الا يكون قد سبق ان تم مجازاته تأديبيًّا. 
7- ألا يكون منتميًّا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

 

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