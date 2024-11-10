محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أول جامعة أهلية بالمحافظة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، والدكتور مهندس محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة والوفد المرافق، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد؛ وذلك في إطار تفقّد مقر الجامعة الأهلية بالكليو 10؛ المزمع إنشاؤها كأول جامعة أهلية بالوادي الجديد.

وقدّم المحافظ الترحيب للوفد مُثمنًا جهود التعاون المُثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، واستهل الوفد زيارتهم بتفقّد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، مُشيدين بحجم الإنجاز بالعاصمة كواجهة حضارية متكاملة في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تيسيرًا على المواطنين.

وفد مجلس الجامعات الأهلية يتفقد مقر جامعة الوادى الجديد الأهلية

واستقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس الجامعة اليوم الأحد، اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاعلى الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور ماهر عبد الفتاح مصباح أمين عام الجامعات الأهلية والأستاذ بكلية هندسة بترول وتعدين ورئيس جامعة السويس سابقًا والوفد المرافق له من الدكتور ابراهيم الدسوقي هلال محمود هلال الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والدكتور حسين أحمد فريد جمال الدين المدرس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وذلك للوقوف على الإمكانات وتفقد المبنى المخصص لإنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية بمقر الجامعة بالكيلو 10.