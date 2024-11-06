الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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جامعة الوادى الجديد تطلق قافلة متكافلة لمركز باريس ضمن مبادرة "بداية"

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

 أطلقت جامعة الوادي الجديد، قافلة متكاملة إلى مركز ومدينة باريس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان” التى أطلقها رئيس الجمهورية، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور نخبة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق مع  محافظة الوادى الجديد ومركز ومدينة باريس.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن جامعة الوادي الجديد تستهدف تنفيذ القوافل المتكاملة إلى المراكز والقرى بمركز المحافظة لتقديم خدمات طبية وبيطرية وارشادية وزراعية ونفسية متكاملة تضم نخبة من الأساتذة فى مختلف التخصصات الطبية بمشاركة أساتذة كلية الطب البشري بالتنسيق مع قطاع الصحة، بالإضافة إلى قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية بمشاركة اساتذة كلية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الطب وقافلة إرشادية زراعية بمشاركة أساتذة كلية الزراعة، تستهدف توعية المزارعين  بالمحاصيل الاستراتيجية والحقلية وبالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية ونفسية للدعم النفسى والاجتماعى للمواطنين بمشاركة أساتذة من كليات الآداب والتربية.

 وأشار المشرف على قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، إلى تنفيذ ورش تدريب على فى إطار المبادرة الرئاسية صنايعية مصر لتدريب شباب مركز باريس وقراه على عدد من حرف النجارة والسباكة الكهرباء.

وقدم أهالي مركز باريس الشكر إلى رئيس جامعة الوادى الجديد وأعضاء هيئة التدريس والمشاركين فى اعمال القافلة على ماقدموه من فحوصات طبية على المرضى وخدمات بيطرية استهدفت الكشف على الثروة  الحيوانية بالمجان.

 

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