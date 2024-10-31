بدء إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية بالوادي الجديد

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد جلسة مجلس الجامعة ( 72) لشهر أكتوبر 2024، بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإدارة بالجامعة.

استهل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة جلسة المجلس بتكريم الدكتور أحمد فاروق، عميد كلية الصيدلة، تقديرًا لجهوده المبذولة في ملف تصنيف الجامعة.

كما تقدم رئيس جامعة الوادي الجديد، بالتهنئة لإدراج جامعة الوادي الجديد لأول مرة في تصنيف التايمز العالمي، وحصولها على المركز 12 على مستوى الجامعات الحكومية، والمركز 16 على مستوى الجامعات المصرية، واحتلالها المرتبة 22 على مستوى الجامعات الأفريقية لعام 2025.

كما أعلن رئيس الجامعة، عن بدء إجراءات تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية وأشار إلى زيارة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لمقر الجامعة الأهلية المؤقت بالكيلو 10، لتوفير مقر مناسب لإدارة وتشغيل الجامعة الأهلية لحين توفير مقر دائم لها.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تشمل العديد من الكليات المتنوعة، بما في ذلك كلية العلوم الطبية، كلية الزراعة، كلية السياحة العلاجية والعلاج الطبيعي، والتي تأتي خاصة مع توافر مقومات السياحة العلاجية في الوادي الجديد، بالإضافة إلى كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية البرمجة.

واستعرض رئيس الجامعة توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأهمية المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتنفيذ مزيد من خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية) ودعم واكتشاف الطلاب الموهوبين، والنوابغ والمبتكرين إلى جانب تكثيف الندوات التوعوية، والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، وزيادة الحملات التوعوية والقوافل المتكاملة لمراكز وقرى ومدن المحافظة لتقديم خدمات الجامعة الطبية والبيطرية والإرشادية والنفسية بالتنسيق مع كافة القطاعات بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد.

كما وجّه رئيس جامعة الوادي الجديد، بتكثيف الأنشطة الطلابية وتنوعها بين الفنون والثقافة، والرياضة والمسابقات ودعم المبتكرين والموهوبين وإتاحة الفرصة للمشاركة في الملتقيات المختلفة بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وخلال الجلسة أكد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الاستعارة الإلكترونية في المكتبات وتوجيه أعضاء هيئة التدريس للطلاب لاستخدام المراجع العلمية من مكتبات الكليات.

وأكد طنطاوى خلال جلسة مجلس الجامعة على احترام القيم الجامعية بين أستاذ الجامعة والهيئة المعاونة، مع المحافظة على العلاقة الودية واحترام هيبة أستاذ الجامعة بالإضافة إلى مناقشة مهام رئيس القسم وواجبات أعضاء هيئة التدريس في ضوء قانون تنظيم الجامعات، مع تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل مع أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، إن جدول الأعمال تضمن إصدار القرارات لدعم مسيرة التطوير الشاملة في التعليم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإضافة إلى التصدق على محضر الجلسة السابقة، بالاضافة الى تناول عدة موضوعات بارزة منها تقرير مكافحة الفساد بكليات وقطاعات الجامعة والمأموريات العلمية والمصلحية، ومقترحات للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وخلال جلسة مجلس الجامعة تمت الموافقة على إضافة أعضاء جدد لهم خبرة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث الاستراتيجيات والتوصيات لتطوير البيئة الأكاديمية وخدمة تطلعات المجتمع.

ووافق المجلس على تبرعات لتعزيز مكتبة كلية الزراعة، والموافقة على تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى منح درجات علمية لتشجيع البحث العلمي بكليات الجامعة.