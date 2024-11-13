محافظ الوادي الجديد يكلف بتنفيذ الغابة الشجرية بواحة الفرافرة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعرض تقرير بشأن محطة الرفع وخط الطرد المطلوب لتوصيل المياه للغابة الشجرية، والتعاقد مع مستثمر لاستغلال الأرض وتنفيذ الغابة الشجرية على أن يقوم بتوفير طلمبات لسحب المياه من أحواض المعالجة لحين إقامة محطة رفع لصالح المشروع.

جاء ذلك خلال ّتفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية أبو منقار بالفرافرة، المقامة على مساحة ٣٠٠ فدان تشمل عشرة أحواض لمعالجة المياه بالإضافة لمساحة مخصصة لإقامة غابة شجرية، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وذلك استمرارًا لمتابعة المشروعات بمختلف مراكز المحافظة.

انتظام عمل محاضرات الثانوية العامة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفقّد صباح اليوم، سير العمل بالمبادرة بمدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة، وذلك اطمئنانًا على انتظام سير العمل بالمحاضرات العلمية لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه الدكتور ياسر كمال الدين رئيس المركز.

حيثُ تابع المحافظ انتظام حضور الطلاب وسير عمل المحاضرات، مُوجهًا بالبدء في التوقيت الصباحي لمراعاة الطلاب الحاضرين من القرى، ومنح أجازة يوم الخميس من كل أسبوع.

كما كلّف التربية والتعليم بنقل الشاشة التفاعلية والأجهزة الخاصة بها إلى مقر المدرسة الجديد لاستغلالها والاستفادة بها، موجهًا بمواصلة الجهود لدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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