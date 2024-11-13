تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

شهدت بلدة "سلجوق" في إزمير، غرب تركيا يوم الأربعاء، تشييعًا مهيبًا لخمسة أطفال أشقاء، أكبرهم بعمر خمس سنوات فقط، بعدما لقوا مصرعهم في حريق منزلهم بغياب الأب المسجون والأم التي غادرت للعمل.

جنازة جماعية لعائلة في تركيا

وتقدم مفتي ولاية إزمير "سنان كازانجي" المشيعين، وبينهم والد الأطفال "هاكان أكجان" الذي سمحت له إدارة السجن الذي يقبع فيه، حضور مراسم التشييع بعد صلاة العصر في مسجد "تحسين آغا".

مراسم تشييع عائلة في تركيا

وجلبت الشرطة، الأم "ميليسا أكجان" أيضًا لحضور مراسم تشييع أطفالها، بعد أن أوقفتها عقب الحريق الذي اندلع خلال مغادرتها للمنزل الشعبي المتهالك، وقد أقفلت بابه على الأطفال.

كما حضر عدد كبير من سكان الحي، وسط حزن خيّم على المكان وانعكس في أحاديث وعيون المشيعين.

ووضعت جثامين الأطفال في خمسة توابيت، وأقيمت صلاة الجنازة وسط حضور كبير لوسائل الإعلام المحلية.

ووضع الأب رأسه على توابيت أبنائه، وقبلهم واحدًا تلو الآخر بعد أن فكت الشرطة القيود من يديه.