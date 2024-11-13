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خارج الحدود

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيعين مبعوثًا للسلام في أوكرانيا.

 ترامب يعين مبعوثا للسلام في أوكرانيا

وأكدت القناة نقلا عن مصادر، أن من المتوقع أن يعين ترامب قريبا مبعوثا خاصا لأوكرانيا للتفاوض على إنهاء الصراع.

ونقلت القناة عن أحد المصادر قوله: "سترون مبعوثا خاصا رفيع المستوى يتمتع بسلطة كبيرة، وسيكون مكلفا بالتفاوض من أجل التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا".

وبحسب المصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبا.

وأشارت القناة إلى أن من المتوقع ألا يتقاضى المبعوث الخاص أجرا مقابل عمله.

يذكر أن ترامب زعم مرارا أنه إذا فاز بالانتخابات فسيضع حدا للنزاع في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، مؤكدا أن لديه  علاقة جيدة  مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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