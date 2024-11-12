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سياسة

خبير بالشأن الأفريقى يكشف فرص نجاح جهود تسوية الأزمة السودانية قبل رحيل إدارة بايدن

الازمة السودانية،فيتو
الازمة السودانية،فيتو

قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص بالشأن الافريقى إن الأيام الماضية شهدت تسارعًا في الجهود السياسية والدبلوماسية لحلحلة انسداد الأفق الدبلوماسي للأزمة في السودان، خاصة مع اقتراب نهاية فترة إدارة بايدن، ومجيئ إدارة أمريكية ساهمت في رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتبحث عن تحقيق إنجاز دبلوماسي في الشرق الأوسط بالتوازي مع جهود وقف الحرب في غزة ولبنان.

 

ترحيب الحكومة السودانية بأي مبادرات تهدف لتحقيق السلام والاستقرار

واكد قرني فى تصريح لفيتو  في ضوء مواقف وتصريحات أطراف الحرب بالسودان، ومواقف القوى السياسية وانفتاحها على جهود التسوية، يمكن  القول باتجاه الأزمة نحو تفعيل الأطر السياسية بالنظر إلى:

 أولا: ترحيب كافة الأطراف ( الجيش والدعم السريع) والقوى المدنية بإعادة انتخاب ترامب، وإبداء استعداد للتعاون “الوثيق” مع الإدارة الأمريكية الجديدة في أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في السودان.

 ثانيا: تأكيد وزير الخارجية السوداني الجديد علي يوسف الشريف انفتاح بلاده على جهود السعودية لوقف الحرب في السودان، وترحيب الحكومة بأي مبادرات تهدف لتحقيق السلام والاستقرار.

 ثالثا: طلب السودان الحصول على مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية، بما في ذلك العقوبات، من خلال نفوذها على صعيد الأمم المتحدة. 

 رابعا: فرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات على اثنين من القادة في قوات الدعم السريع؛ بسبب زعزعة استقرار البلاد، من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. في مؤشر على رغبة دولية في محاسبة المتورطين في الصراع.

 

 فكرة نشر قوات أممية بالسودان حاليًا

 

وتابع أنه من المستبعد بحث الأطراف الدولية  فكرة نشر قوات أممية بالسودان حاليًا، بالنظر إلى تحفظ الجيش السوداني، وعدم تحمس الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لها. مع إمكانية البحث في إقامة مناطق منزوعة السلاح لحماية المدنيين، وهو الأمر الذي يلقى قبولا من القوى المدنية بالسودان.

وأوضح الخبير في الشأن الأفريقي أنه يتوقع تكثيف جهود إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى إعلان القاهرة استضافتها اجتماعًا لأكثر من 15 حزبًا وتنظيمًا سودانيًّا، إلى جانب تنظيم العسكريين المتقاعدين المعروف باسم "تضامن"؛ لمناقشة خطة "اليوم الأول" بعد توقف الحرب، هو الأول من نوعه بين القوى السياسية التي كانت ترفض الاجتماع وكذلك دعوة  وزير الطاقة السوداني، محي الدين نعيم، الصين إلى توسيع الاستثمار في مجال النفط، والعمل على إعادة تأهيل ما دمرته الحرب في قطاع النفط.

 

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