مستشار الأمن القومى الأمريكى يكشف موضوع النقاش الرئيسى خلال لقاء بايدن وترامب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيناقش أولويات السياسة الداخلية والخارجية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب عندما يلتقيان يوم الأربعاء المقبل، وسيضغط على الإدارة القادمة حتى لا تتخلى عن أوكرانيا.

لقاء مرتقب بين ترامب وبايدن فى البيت الأبيض الأربعاء

وتابع سوليفان في مقابلة على شبكة "سي بي إس"، إن الرسالة الرئيسية لـ بايدن التى سينقلها إلى ترامب ستكون التزامه بضمان انتقال سلمي للسلطة، كما سيتحدث مع الرئيس المنتخب حول ما يحدث في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكى: "ستتاح للرئيس الفرصة للشرح إلى الرئيس ترامب كيف يرى الأمور، وأين تقف، والتحدث معه حول كيفية تفكير ترامب في التعامل مع هذه القضايا عندما يتولى منصبه".

ومن المرجح أن يكون موضوع النقاش الرئيسي هو حرب أوكرانيا مع روسيا، التي تعهد ترامب بإنهائها بسرعة رغم أنه لم يذكر كيف.

بايدن يركز على أوكرانيا خلال لقاء ترامب فى البيت الأبيض

وقال سوليفان: "ستتاح للرئيس بايدن الفرصة خلال الأيام السبعين المقبلة لإقناع الكونجرس والإدارة القادمة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تبتعد عن أوكرانيا، وأن الابتعاد عن أوكرانيا يعني المزيد من عدم الاستقرار في أوروبا".

وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن بايدن سيطلب من الكونجرس تمرير تشريع للسماح بمزيد من التمويل لأوكرانيا، امتنع سوليفان عن الرد.

أصر ترامب العام الماضي على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان في البيت الأبيض في ذلك الوقت. وقال لرويترز إن أوكرانيا قد تضطر إلى التنازل عن أراض للتوصل إلى اتفاق سلام، وهو أمر يرفضه الأوكرانيون ولم يقترحه بايدن قط.