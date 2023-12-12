فوائد القلقاس، ينقص الوزن وينظم السكر في الدم

فوائد القلقاس للصحة عديدة وهامة، والقلقاس هو نبات عشبي يزرع في العديد من مناطق العالم، وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وهو من الخضروات الشتوية لذيذة الطعم، والتي تبعث على الدفء.



فوائد القلقاس

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القلقاس يحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ومن أهم فوائد القلقاس ما يلي:

يساعد في إنقاص الوزن:

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول الطعام وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

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يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي.

ينظم نسبة السكر في الدم:

يحتوي القلقاس على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يحسن صحة القلب:

يحتوي القلقاس على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب من الأمراض، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب.

يقوي العظام:

يحتوي القلقاس على الكالسيوم وفيتامين د، وهما من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام.

يحسن صحة البشرة:

يحتوي القلقاس على فيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة.

فيتامينات ومعادن يحتوي عليها القلقاس

أضافت الدكتورة هدى، انه بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي القلقاس على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة للصحة، مثل:

الفيتامينات: فيتامين أ، فيتامين ب1، فيتامين ب2، فيتامين ب6، فيتامين ج، فيتامين ك.

المعادن: الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، النحاس، الزنك، المنجنيز.

طريقة القلقاس بالسلق

أسرع طريقة لعمل القلقاس

وتؤكد الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن القلقاس من الخضراوات الشتوية عالية القيمة الغذائية، ولذلك لا بدَّ أن تحرص كل ست بيت على تقديمه لأطفالها في الشتاء، وقد تجده بعض ستات البيوت صعبًا في عمله، لما يتطلبه من خطوات عديدة، ولذلك تقدم الشيف ريمو؛ طريقة عمل القلقاس بالسلق في خطوات بسيطة، في السطور التالية.

مكونات عمل القلقاس بالسلق

كيلو ونصف قلقاس (يفضل أن تكون ثمرة واحدة لتكون التسوية واحدة)

4 حزم سلق

3 حزم كزبرة خضراء

رأس ثوم

بصلة كبيرة

شوربة لحم أو دجاج حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود

ملعقة كبيرة سمنة

3 ملاعق كبيرة زيت

مكعبا مرق

ليمونة

طريقة عمل القلقاس بالسلق

يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل، ويترك نحو خمس دقائق، ثم يضاف إليه ماء ساخن جدا، ويقلب بملعقة ويوضع في مصفاة، ويفتح عليه الماء البارد، ويغسل بواسطة اليدين جيدا، وهذه الطريقة أحسن طريقة لغسل القلقاس.

يسلق اللحم بالطريقة العادية، وبعد إزالة الريم يتبل بالبصل المبشور والمستكة والحبهان والملح والفلفل الأسود، ويترك لينضج.

وفي هذه الأثناء، تقطف أوراق السلق وتغسل جيدًّا وتحمر في زيت على نار هادئة جدًّا حتى لا تحترق.

(أما العروق فتقطع صغيرًا وتضرب في الخلاط مع كوب ماء وتصفى جيدًا، ويضاف هذا الماء لاحقًا على القلقاس بعد نضوج القلقاس؛ لأن القلقاس لا ينضح سريعًا إذا أضيف ماء السلق إليه).

عندما ينضج اللحم يضاف القلقاس ويقلب ويغطى على النار حتى ينضج، ثم يضاف ماء عروق السلق للقلقاس.

يفصص الثوم ويضرب مع الكزبرة في الميكسر، ويقدح ملعقة كبيرة من السمن ويقلى.

يقلب السلق ويرفع من على النار، ويترك ليبرد ويسحق بواسطة ظهر ملعقة ليصبح كالبودرة.

ويضاف للقلقاس وتطش تقلية الثوم والكسبرة كخطوة أخيرة، وتقلب وتعصر الليمونة ويغطى الوعاء.

ويقدم مع أرز أبيض وبألف هنا.

طريقة تخزين القلقاس لعام كامل

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طرق تخزين القلقاس، لمدة عام كامل، وحتى عودة الشتاء العام المقبل، إلى جانب تخزين العديد من الخضراوات الشتوية.

طريقة تفريز القلقاس:

يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل ويترك نحو خمسة دقائق، ثم يضاف اليه ماء ساخن جدا ويقلب بملعقة.

ثم يوضع في مصفاة ويفتح عليه الماء البارد ويغسل بواسطة اليدين جيدا.

وبالنسبة للتقلية:

يمكنك الاحتفاظ بها كالتالي:

يحمر الثوم والكزبرة الخضراء، وأيضا أوراق السلق المسحوقة جيدا، في السمن على نار هادئة.

بعد أن تبرد نحفظها في أكياس مقسمة، مع كل كيس قلقاس، حسب حمية القلقاس، ويقسم إلى أكياس متساوية كل كيس أكلة حسب عدد أفراد الأسرة.