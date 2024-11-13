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أخبار مصر

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان

بدوي خلال اللقاء
بدوي خلال اللقاء

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب  فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، استمرارًا لتعزيز التواصل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

شارك فى اللقاء النائب محمد أحمد إسماعيل نائب الاسكندرية، والنائب أحمد عبد الحميد حجازى نائب شبين الكوم والنائبة غادة محمد كمال نائبة المنوفية، والنائبة شيرين عبد العزيز القشاش نائبة المنوفية، والنائب إيهاب عبد العظيم جابر نائب مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، والنائبة نشوى حامد الشريف نائبة الجيزة، والنائب وحيد رمضان فودة نائب المنصورة، والنائبة هويدة السعيد غانم نائبة الشرقية، والنائب عصمت عبدالفتاح زايد نائب قويسنا وبركة السبع، والنائبة نشوى محمد رائف نائبة اسيوط، والنائب محمد رشاد البرتقالي نائب ابوالنمرس بالجيزة، والنائب محمد فوزي الرفاعي نائب كفر الشيخ،  والنائب محمد الباشا نائب اسيوط، والنائب محمود عباس  الصعيدى نائب اوسيم بالجيزة، والنائب على محمد بدر نائب بني سويف.

فى بداية اللقاء رحب الوزير بالنواب مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الدائم والتنسيق مع نواب البرلمان المصرى مشيدًا بدورهم الهام على مستوى التشريع والرقابة وتوصيل صوت المواطنين ومطالبهم، مشيرًا إلى أننا نعمل مع النواب كفريق عمل واحد ونتكامل سويًا لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتنمية موارد الطاقة لدعم الاقتصاد المصرى، ونتعاون للتطوير والتحسين المستمر  فى الخدمات المقدمة من قطاع البترول للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.

استعراض استراتيجية الوزارة 

 

واستعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها ومحاورها الأساسية ومخرجات التنفيذ حتي الآن والمستهدفات التي تعمل عليها.

كما شهد اللقاء مناقشة مطالب النواب فى دوائرهم، وبحث المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مدن وقرى عدد من المحافظات واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالانتهاء من أعمال التوصيل أو تكلفة التعاقد عليه، وفى هذا الصدد أكد المهندس كريم بدوى على توجيهاته للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بسرعة بحث كافة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل أهمية الغاز الطبيعى كخدمة حضارية يستفيد منها المواطنون، وتأكيدًا على استراتيجية قطاع البترول فى نشر استخدامات الغاز الطبيعى وإحلالها محل البوتاجاز.

 

مناقشة المبادرات المجتمعية لقطاع البترول 

 

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها لإقامة مشروعات  لدعم وتحسين مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير قرى الريف.

وأشاد النواب بما نفذه قطاع البترول من مبادرات فى هذا الشأن، وأكد الوزير على توجيهاته  بالتنسيق الفعال بين لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان من أجل تضمين أولويات المواطنين للخدمات فى مبادرات قطاع البترول ومشروعاته المجتمعية.

ووجه المهندس كريم بدوي  بدراسة الطلبات المقدمة من النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين من خلال الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها والتواصل مع النواب.

 

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