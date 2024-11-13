الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

حقيقة الصور المتداولة لذبح الحمير في القليوبية

الحمير
الحمير

 كشف مصدر أمني بـ القليوبية اليوم الأربعاء، حقيقة صور الحمير المذبوحة في الخانكة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد مصدر أمني، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الحمير المذبوحة والمسلوخة وأخرى مقطعة، كانت داخل قطعة أرض بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. 

 

مصدر أمني: اللحوم معدة لحيوانات السيرك القومي 

 وأوضح المصدر الأمني، أن قطعة الأرض لديها ترخيص لذبح الحمير والأحصنة، مضيفًا أن تلك الحمير والأحصنة، يتم توريدها بعد الذبح والسلخ والتقطيع إلى السيرك القومي.

 

وأشار المصدر، إلى أن الحمير والأحصنة هى أطعمة للحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور وما شابه ذلك من حيوانات داخل السيرك القومي.

 

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