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أخبار مصر

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور)

القليوبية
القليوبية
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قام المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بزيارة مهمة لمحافظة القليوبية، لبحث واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، بهدف وضع خطة تنموية تساهم في تعزيز مكانة القليوبية كوجهة استثمارية واعدة.

مناقشة الفرص الاستثمارية في المناطق الحيوية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وفد صندوق التنمية الحضرية، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وحضر الاجتماع الدكتور باهر شعراوي والمهندس مصطفى عبد الوهاب نائبا رئيس الصندوق، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات، والمهندس أسامة إسماعيل منسق المشروعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من محافظة القليوبية، منهم اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة.

 

التركيز على مشاريع جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة

في مستهل الاجتماع، تم تسليط الضوء على المشاريع المستهدفة في القليوبية، ومنها تطوير جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة، واستثمار أراضي المحلج والشون في مدينة بنها. وتم التأكيد على أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

أهمية الشراكة في دفع عجلة التنمية

أكد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، أهمية هذه الشراكة بين صندوق التنمية الحضرية والمحافظة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القليوبية، وخاصة في مجالات الصناعة والتجارة. وأضاف أن المحافظة ترحب بمبادرات الصندوق لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات.

تطوير المخططات العمرانية وتحديد الأراضي للاستثمار

شدد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة تحديث المخططات العمرانية في المحافظة، وذلك بهدف تحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بشكل دقيق. وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة العمل وتوجيه المستثمرين إلى المواقع الأكثر ملاءمة للمشروعات المستقبلية.

أفق جديد للتنمية المستدامة

أوضح المهندس خالد صديق أن الصندوق يسعى لدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مؤكدًا على استعداد الصندوق لتقديم كافة أوجه الدعم للقليوبية في هذا الإطار. وتم الاتفاق على التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية السريعة التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

خطط واعدة للقليوبية كوجهة استثمارية

اختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن التعاون بين محافظة القليوبية وصندوق التنمية الحضرية من المتوقع أن يسفر عن تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات، مما يعزز مكانة القليوبية كوجهة استثمارية جاذبة في مصر.

 

 

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صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق محافظة القليوبية جزيرة الشعير منطقة مرجانة

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