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محافظات

الفيوم تفوز بثلاث ميداليات في بطولة الملاكمة للمدارس الثانوية

الفائزون بالميدليات،
الفائزون بالميدليات، فيتو

 شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحققت وحصلت على المركز الثاني في وزن 92 كيلو جرام، كما حصلت على المركز الثالث في ثلاثة أوزان مختلفة.

الفريق المشارك والفائزين

 كانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أقامت بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحقق  المركز الثاني في وزن 92  كيلو جرام، الطالب عبدالرحمن أحمد سيد، المدرسة الثانوية الرياضية، والطالب خالد أحمد شعبان، بمدرسة إطسا الصناعية، حصل علي المركز الثالث، في وزن 48 كيلو جرام،  وحصل الطالب  براء أسامة سيد، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، علي المركز الثالث في وزن 54 كيلوجرام، كما حصل الطالب محمد نصر محمد، من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، علي المركز الثالث في وزن ٦٧  كيلو جرام، يدرب فريق مدارس الفيوم  شريف عبد الناصر.

تعليم الفيوم يكرم  الطلاب الفائزين

 وسوف تكرم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الطلاب الفائزون والجهاز الفني خلال المقبلة، تقديرا لهم علي الجهد المبذول وتشجيعا لغيرهم من الطلاب لممارسة الرياضة حتى مستوى الاحتراف، والفيوم تعتبر من المحافظات المتميزة في لعبتي الملاكمة ورفع الأثقال.

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