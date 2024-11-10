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تعليم الفيوم يكرم الطلاب الفائزين في مسابقات الطفل المبدع الدولية

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقات مهرجان الطفل المبدع، فيتو

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  الطلاب الموهوبين الفائزين فى مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي للعام 2023/ 2024، على مستوى الشرق الأوسط، وعددهم 14 طالبا وطالبة.

وحققت الفيوم المراكز الأولى، شارك في تنظيم المسابقة منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الإنسانية العالمية ومنتدى الثقافة العالمية.

مسابقة الفن التشكيلي

وحقق المركز الاول في الفنون التشكيلية، كل من الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد، مدرسة الرسالة الخاصة عربي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية " المرحلة الابتدائية"، والطالبة منة الله مصطفى عبد الحميد، "المرحلة الثانوية"،  مدرسة لطفي سليمان الثانوية، التابعة لإدارة سنورس، والطالبة بسملة مصطفي عبد الحميد" مرحلة التعليم الاعدادي"  مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بإدارة سنورس.

كما حقق المركز الثاني في الفن التشكيلي كل من الطالبة الطالبة حبيبة أيمن محمد،  مدرسة الرسالة الخاصة لغات، التابعة  لإدارة شرق الفيوم التعليمية، ومن نفس المدرسة الطالبة ميان احمد رمضان،  وحققت الطالبة سجدة احمد قرني، المركز الثالث، والطالبة سجي علاء عبد الرحمن، المركز الثالث مكر، والطالب فارس احمد فوزي المركز الثامن، والطالبة جودي علاء الدين عبد المعبود، المركز التاسع.

مسابقة القرآن الكريم والإرشاد الديني

وحقق الطالب مالك عيد سعد،  مدرسة بيهمو المشتركة، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، المركز الأول والتميز والإبداع  في تلاوة القرآن الكريم، والطالب عمر ربيع علاء،  مدرسة عين شمس  الثانوية بنين، حقق المركز الثالث، في تلاوة القرآن الكريم، والطالبة منة الله رمضان سيد،  مدرسة المستشار مصطفى عبد المجيد، حققت المركز الاول مكرر،  في الإنشاء الديني.

مسابقة الغناء

وحقق الطالب أحمد حمادة فاروق، مدرسة الرسالة الخاصة عربي، المركز الثاني مكرر  في الغناء، والطالبة لوجين سيد محمد، مدرسة التوفيق الإعدادية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية ؛ فازت بالمركز الثالث، في الغناء.

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