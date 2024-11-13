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حوادث

محامي يتهم طبيب تجميل معروف بالتشهير بزوجته في الجيزة

اتهام طبيب بالتشهير
اتهام طبيب بالتشهير بمريضة في الجيزة، فيتو

لم تمر أيام على واقعة الطبيبة وسام شعيب  التي أمرت النيابة بحبسها في عدة تهم منها إفشاء أسرار مرضها حتى تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث الشيخ زايد ثان  يفيد بتضرره هو وزوجته من قيام طبيب تجميل شهير بدائرة القسم بإفشاء أسرار إجراء عملية تجميل ونحت للخصر لزوجته داخل مركزه الطبي  من خلال نشر فيديو عبر الإنترنت قام بتصويره لها خلال العملية.

وقال المحامي  في بلاغه: إن الطبيب أجرى العملية  مقابل 10 آلاف دولار.
وأضاف المحامي أنه بعد إجراء العملية فوجئ بوجود فيديو لزوجته أثناء وبعد العملية على صفحة المركز الطبي على الإنترنت، حيث تم نشره دون علمهما، مما تسبب لهما في ضرر نفسي وأسري كبير.

 تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من محامي اتهم فيه مالك المركز الطبي الشهير بالتشهير بزوجته ونشر الفيديو كدعاية للمستشفى.


ويواصل رجال المباحث في التحقيق في الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمركز الطبي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

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الطبيبة وسام محامي سعودي مباحث الشيخ زايد

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