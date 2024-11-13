محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير جدارية شارع الجيش

تشهد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية رمزية فنية بشارع الجيش والتي تتضمن رسومات عن الحضارة المصرية القديمة،وطبيعة الحصاد،ونخبة من أعلام الدقهلية وأسر لويس التاسع والمعركة الجوية.





وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية الفنية بشارع الجيش بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وخلال تفقد المحافظ لمكونات وتصميم الجدارية وجه رئيس حي شرق المنصورة بعمل سياج حولها للحماية والحفاظ عليها من أي تشوهات مستقبلية مع إنشاء ممشى للمشاة.

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع كشافات لتوفير الإضاءة المناسبة التي تساهم في إظهار مكوناتها الجمالية، ولاسيما في ظل حرص المواطنين والزائرين على إلتقاط الصور التذكارية بها.

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تزخر بالعديد من رموز المجتمع في مختلف المجالات ويجب علينا تعظيم الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم للارتقاء بالمظهر الحضاري في مختلف شوارع وميادين الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من حوالي 70% من أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية وسنعلن قريبا عن موعد افتتاحها لأهالي الدقهلية.

تجدر الإشارة إلى أن الجدارية بها مجموعة من القطاعات التي تمثل الحضارة المصرية القديمة،وطبيعة الحصاد،ونخبة من أعلام الدقهلية، ورسم تعبيري عن واقعة أسر لويس التاسع، وبانوراما حرب أكتوبر، وتمثال المرأة الريفية، وصورة الرئيس جمال عبد الناصر خلال توزيع الأراضي على المصريين،كما تحمل رمز الكتاب في إشارة إلى قيمة العلم والتعلم.،وقام أساتذة جامعة المنصورة بوضع التصميم ويقوم بالتنفيذ إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

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