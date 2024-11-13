الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير جدارية شارع الجيش

جدارية المنصورة،
جدارية المنصورة، فيتو

تشهد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية رمزية فنية بشارع الجيش والتي تتضمن رسومات عن الحضارة المصرية القديمة،وطبيعة الحصاد،ونخبة من أعلام الدقهلية وأسر لويس التاسع والمعركة الجوية.



وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية الفنية بشارع الجيش بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وخلال تفقد المحافظ لمكونات وتصميم الجدارية وجه رئيس حي شرق المنصورة بعمل سياج حولها للحماية والحفاظ عليها من أي تشوهات مستقبلية مع إنشاء ممشى للمشاة.

 

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع كشافات لتوفير الإضاءة المناسبة التي تساهم في إظهار مكوناتها الجمالية، ولاسيما في ظل حرص المواطنين والزائرين على إلتقاط الصور التذكارية بها.

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تزخر بالعديد من رموز المجتمع في مختلف المجالات ويجب علينا تعظيم الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم للارتقاء بالمظهر الحضاري في مختلف شوارع وميادين الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من حوالي 70% من أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية وسنعلن قريبا عن موعد افتتاحها لأهالي الدقهلية.

تجدر الإشارة إلى أن الجدارية بها مجموعة من القطاعات التي تمثل الحضارة المصرية القديمة،وطبيعة الحصاد،ونخبة من أعلام الدقهلية، ورسم تعبيري عن واقعة أسر لويس التاسع، وبانوراما حرب أكتوبر، وتمثال المرأة الريفية، وصورة الرئيس جمال عبد الناصر خلال توزيع الأراضي على المصريين،كما تحمل رمز الكتاب في إشارة إلى قيمة العلم والتعلم.،وقام أساتذة جامعة المنصورة بوضع التصميم ويقوم بالتنفيذ إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

محافظ الدقهلية: رصدنا 9 آلاف مخالفة بالمخابز خلال 4 أشهر

أمن الدقهلية يكشف هوية ثلاثيني صدمه قطار ومصاب بإصابات بالغة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اعلام المحافظة الإضاءة المناسبة الحضارة المصرية القديم الحضارة المصرية القديمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواطنين والزائرين المظهر الحضاري حي شرق المنصورة شارع الجيش بالمنصورة محافظ الدقهلية مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ميادين الدقهلية محافظة الدقهلية شرق المنصورة جداريه المنصورة اللواء طارق مرزوق الرئيس جمال عبد الناصر

مواد متعلقة

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا 

محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات قرية زهرة مؤكدًا: الإنجاز لا يأتي بالكلام

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads