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محافظات

محافظ الدقهلية: رصدنا 9 آلاف مخالفة بالمخابز خلال 4 أشهر

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن شن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز على منذ شهر يوليو وحتى الآن.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بالصحفيين والإعلاميين بديوان محافظة الدقهلية وبحضور اللجنة النقابية.

مخالفات الأسواق في الدقهلية 

-وأوضح أن شهر 7 يوليو بلغ عدد المخالفات بالأسواق 74.

-وفي شهر 8 أغسطس بلغت 1195 مخالفة. 

-وفي شهر 9 سبتمبر بلغت 1093 مخالفة.

-وفي شهر 10 أكتوبر حتى 15 أكتوبر 570 مخالفة.

بإجمالي مخالفات الفين 932 مخالفة. 

مخالفات في حملات على المخابز 

وتمكنت الحملات المرورية والمتابعة من رصد 2695، والغرامات المالية 8585585 جنيها وتم تحصيل 9251698 جنيها  في شهر يوليو. 

وفي شهر 8 أغسطس 2085 مخالفة وغرامات مالية 10175257 جنيها وتم تحصيل 8069940 جنيها.

وفي شهر 9 سبتمبر بلغت المخالفات 2806 مخالفة ومبالغ مالية 7239245 جنيها وتم تحصيل 9512357 جنيها. 

وفي شهر اكتوبر حتي 15 أكتوبر بلغت المخالفات 1608 مخالفات، وغرامات مالية بلغت 3619622 وتم تحصيل 4756178 جنيها.

باجمالي مخالفات بالحملات علي المخابز تقدر بـ 9 آلاف 134 مخالفة.

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