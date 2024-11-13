أمن الدقهلية يكشف هوية ثلاثيني صدمه قطار ومصاب بإصابات بالغة

أصيب شخص في نهاية العقد الثالث من عمره بإصابات بالغة إثر اصطدام قطار بمحطة قطار طلخا في محافظة الدقهلية به أثناء عبوره.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أسفل كوبرى مكسيم بمدينه طلخا.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة شخص بإصابات متفرقة أثناء سيره

وبالفحص تبين أن الشخص شوقى السيد جمعة 38 سنة عامل عادي ومقيم المنيل طلخا ومصاب بجرح تهتكى بالساعد الأيمن، واشتباه نزيف بالمخ، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى مفتوح باليد اليمنى وجرح قطعى مفتوح بالرأس، والحالة العامة غير مستقرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي ادعاء حادث قطار محطة طلخا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ