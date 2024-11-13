أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ مساعد علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، السر النفسي الذي دفع طبيبة النساء وسام شعيب إلى الكشف عما وصفه بـ"أسرار مرضاها"، مشيرًا إلى أن الطبيب بحكم وظيفته يعلم أسرار وعورات المرضى، واصفًا التحدث بأسرار المرضى بأنه "خيانة للأمانة".

إدمان السوشيال ميديا والفراغ النفسي وعدم القدرة على الضبط الانفعالي

كما أكد الدكتور تامر شوقي أن هناك عدة أسباب دفعت طبيبة النساء وسام شعيب للكشف عما وصفه بـ"أسرار مرضاها"، ومنها إدمان والهوس بالسوشيال ميديا، والفراغ النفسي الذي يجعل الطبيب لا يركز في علاج مرضاه، وانعدام الثقة بالنفس مع افتقاد الطبيب القدرة على الضبط الانفعالي، والخلل في التنشئة الاجتماعية.

طبيبة النساء وسام شعيب، فيتو



وقال الدكتور تامر شوقي عن طبيبة النساء وسام شعيب: “طبيبة النساء من منظور علم النفس: في غالبية المهن يوجد طرفان في التعامل طرف قوى (بحكم السلطة أو الوظيفة أو المكانة) وطرف أضعف، مثل الطبيب والمريض، المعلم والطالب، الضابط والمتهم، الرئيس والمرؤوس. بالطبع يكون الطرف القوى لديه خفايا ما يحدث لدى من هم اضعف منهم، ومطلع على أسرارهم بحكم تخصصه فقط وليس لسبب آخر( المحامي والقاضي بحكم وظيفتهما يعلمون أسرار عشرات المتهمين التى قد لا يعلمها اقرب الناس اليهم)".

أسرار دفعت طبيبة النساء وسام شعيب لكشف العورات

وأوضح الدكتور تامر شوقي "والطبيب بحكم وظيفته يعلم عورات وأسرار عشرات المرضى، وبالطبع فإن الطرف الأضعف في المعادلة، لو يعلم أن الطرف القوي سيفشي أسراره أمام أهله، وليس أمام العالم كله، لما ذهب إليه لأنه خان الأمانة، حتى ولو لم يذكر اسمه لأنه يعلم انه المقصود ومن ثم تصيبه اضرار نفسية وخاصة لو كانت الاتهامات بلا دليل".

الدكتور تامر شوقي، فيتو



وعن السر الذي دفع الدكتورة وسام شعيب للتحدث عن حمل السفاح في مقطع الفيديو، ومن ناحية التحليل النفسي، قال الدكتورتامر شوقي: "اما ما يدفع طبيب إلى فضح أسرار مرضاه على السوشيال ميديا، يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب:

-إدمان وهوس السوشيال ميديا والسعي إلى جمع أكبر عدد من اللايكات والشير.

-الفراغ النفسي الذي يجعل الطبيب لا يركز في علاج مرضاه ويبحث عن أسباب قد تكون وهمية لما يراه من حالات، ومن النادر أن نرى طبيبًا نفسيًّا مشهورًا أو غير مشهور يخرج يحكي عن مرضاه رغم امتلاكه أسرارا خطيرة عنهم تصل إلى إدانة المرضى في الجنايات.

-انعدام الثقة بالنفس والتي يستمدها الطبيب من وجود العشرات من المعجبين بما يقوله حوله في البوستات.

-افتقاد الطبيب القدرة على الضبط الانفعالي فلا يستطيع التحكم في نفسه ويسعى إلى نشر فيديوهات تقص حكايات أشخاص لا حول لهم ولا قوة.

-الميول الاندفاعية لدى الطبيب والتي لا تجعله يفكر في عواقب ما يفعله من سلوكيات قد تؤثر بشكل سلبي على أفراد المجتمع .

-خلل في التنشئة الاجتماعية تدفع الطبيب إلى استخدام ألفاظ نابية لا تليق برجل الشارع العادي فما بالنا بطبيب؟

التنبيه على مشكلة الفواحش يزيد من الأخطاء

ورفض تامر شوقي ما يثار من قبل البعض بأن طبيبة النساء تنبة على مشكلة مجتمعية، فقال: "بلاش حد يقول هى بتنبه الناس، لأن كلامها قد يأتي بآثار عكسية ويشجع من يرتكبون الفواحش على الاستمرار فيها، لأن هذا يدعم لديهم الأحساس بأنهم ليسوا وحدهم، وأن هذا الموضوع منتشرًا، بل قد يحمل رسائل توعية لمن يرتكبون الخطايا، عندما تقول إن ما ينفع الجنين يسقط بعد ٨ شهور، فضلًا عن اتهامها وتشكيكها في نسب كل الناس".

وطالب بتكاتف كل فئات المجتمع لحل المشكلة، فقال تامر شوقي: "موضوعات سوء الأخلاق تحتاج معالجة سليمة من كل أطراف المجتمع ( المدرسة، وسائل الإعلام، دور العبادة، الأسرة..الخ) وليس بفيديوهات التشهير".

