فيديو وسام شعيب يشعل الجدل، قضية حمل السفاح تشغل المصريين، والنشطاء: المقطع مرعب، البعض يطالب بحلول عاجلة وآخرون يؤكدون: العقاب ضرورة، وطبيبة النساء تدافع: "كنت بتكلم بنية سليمة غرضها التوعية"

وسام شعيب، شغل مقطع فيديو لطبيبة النساء الدكتورة وسام شعيب، بال المصريين بعد حديثها عن قضية الحمل السفاح وأزمة الإنجاب غير الشرعي التي يواجهها بعض أطباء النساء والتوليد في المستشفيات والعيادات الخاصة، وتصدرت وسام شعيب تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

فيديو الطبيبة وسام شعيب يثير الجدل

أثار فيديو طبيبة النساء وسام شعيب جدلًا واسعًا بين المصريين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديثها عن استقبال بعض الفتيات والسيدات اللاتي حملن سفاحًا، واللاتي وجدن صعوبة في إثبات هوية آباء أطفالهن، كما أشارت إلى وجود العديد من الأطفال مجهولي الهوية داخل حضانات المستشفيات، في انتظار ترتيب أماكن في دور رعاية الأيتام لرعايتهم، كما طالبت الطبيبة بإجراء تحليل "دي إن إيه" للأطفال والآباء لإثبات نسب وهوية هؤلاء الأطفال.

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات عديدة بشأن فيديو الطبيبة وسام شعيب، منها هاشتاج "الدكتورة المحترمة"، وآخر بعنوان "دكتورة نسا"، وذلك لإلقاء الضوء على أهمية القضية التي تم تفجيرها في مقطع فيديو وسام شعيب.

وأثار فيديو الطبيبة وسام شعيب جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أكد أن هذه القضية يجب إيجاد حلول رادعة لها وحلها من حذورها، كما يجب أخذ حديث الطبيبة على محمل الجد، فيما انتقد آخرون الطبيبة، واتهموها بإفشاء أسرار المرضى، ووصفوا فيديو وسام شعيب بـ "المرعب".

علقت طبيبة النساء وسام شعيب على انتشار مقطع الفيديو بشأن حمل السفاح والإنجاب غير الشرعي، فقالت: “مبدئيًا أنا عمري ما كنت أتخيل أن كلامي يبقي مؤثر للدرجة دي، والفيديو ياخد كمية المشاهدات دية، بس يمكن علشان يعلم الله اني كنت بتكلم بكل نية سليمة غرضها التوعيه لكل بناتنا وأولادنا وأمهاتنا في رسالة بسيطة بتقول: ”خدي بالك ارجوكي فيه ناقوس خطر بيدق على رأس بناتنا وأولادنا بشكر كل الناس اللي دعمتني بجد كتر خيركم".

الطبيبة وسام شعيب تحذر المجتمع

وعلق المحامي أحمد قاسم، المستشار القانونى والمحامى بالنقض، على القضية التي فجرتها طبيبة النساء وسام شعيب قائلًا: "اقف بكل ما أوتيت من قوة مع الدكتورة المحترمة وأتضامن معها.. وسام شعيب لم ترتكب جريمة وبتحذر الناس وتوعيهم من خلال واقع هي تعيشه بحكم عملها كطبيبة.. لاحول ولاقوة إلا بالله، ادعموا الدكتورة وسام شعيب.. الدكتورة المحترمة".

طبيبة النساء وسام شعيب، فيتو

أما مأمور الضبط القضائى‎ بديوان عام محافظة الاسكندرية محمد شحاتة، فقال: "من يومين نشرت الدكتورة وسام شعيب فيديو، اتكلمت فيه عن مشكلة كبيرة مجتمعنا بيواجهها وهى حمل بنت من ولد أصغر منها بـ١٤ سنة، وليس هناك مايثبت زواجهما بشكل رسمى.. الفيديو حقق مفاجأة بكم مشاهدات وصلت لـ٦ ملايين مشاهدة، وأصبحت تريند فتم تحويلها للتحقيق من قبل النقابة بدلًا من دعمها، وتم وقفها عن العمل رغم أن الفيديو هدفه أولا وأخيرًا التوعية ليس إلا.. فعلًا حابب أقول للدكتورة انتى غلطانة طبعًا يادكتورة.. للأسف عليه العوض ومنه العوض".

فيديو طبيبة النساء المرعب

وقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "الفيديو ده بجد مرعب.. الدكتورة المحترمة وسام شعيب تدق ناقوس الخطر ويجب الاهتمام بما قالت.. يجب الاهتمام بتربية الأبناء حتى لا يقعوا في مشكلة تضر بهم وبأسرهم، وعلى المجتمع بأكمله أن يتعاون في حل المشكلة، إيه اللي حصل لمصر؟! صحيح الحالات التي تحدثت عنها مش هي كل نساء مصر، لكنها بتكشف عن فساد في المجتمع يحتاج إلى علاج وليس إلى تغطيته".

أطفال مجهولي الهوية في حضانات المستشفى، فيتو

ورد بعض النشطاء قائلين: "الدكتورة المحترمة وسام شعيب أخطأت فقط في مطالبتها للآباء بعمل تحليل DNA للتأكد من نسب أبنائهم، وهي اعتذرت عن ذلك، وفيما عدا ذلك هي كشفت المستور عما نعلمه جميعًا من الانحلال في المجتمع وعلينا مواجهته، وفتح حوار مجتمعي لإنقاذ أبنائنا والتيسير في أمور الزواج بدلًا من التجاهل، امشوا وراها.. مش كل ستات مصر كده طبعًا، لكن الحالات النشاز محتاجة علاج بدلًا من انتقال العدوى".

وقال الصيدلي وليد فاروق: "تفسيري لموضوع الإنجاب غير الشرعي وحمل السفاح وفيديو الدكتورة المحترمة وسام شعيب أن الناس أصبحت تعيش في وهم، الطبيبة لم تذكر أسماء والمستشفى التي تخدم فيها ولا حتى صور مثلا، بس احنا ما بقيناش نحب نتواجه بالحقيقة.. المجتمع يتحلل بأفكار غربية.. لا أحد يريد النظر في المرآة".

النشطاء يصفون الطبيبة بأنها أخلت بأخلاقيات المهنة

في حين انتقد العديد من النشطاء فيديو طبيبة النساء وسام شعيب، حيث علق أحد النشطاء قائلًا: "لوحقيقي بتنصح مش هتضحك وتستهزأ.. ليس من حق الطبيب محاكمة مرضاه ولاحكاية القصص المسيئة عنهم وبخاصة طبيبة النساء."

ورد الإعلامي عبد الوهاب خليل، قائلًا: “برافو للأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب بعد نشرها بث مباشر على حسابها الشخصي تضمن سرد مواقف تعرضت لها خلال عملها. من بينها وقائع حمل غير شرعي. وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.. أخلت بشرف المهنة وخالفت القسم الذي أقسمته في مهنتها”.

قضايا الإنجاب غير الشرعي تثير الجدل، فيتو



وقال البلوجر أحمد يحيي: "الدكتوره تدافع عن نفسها لكن كل الناس عرفت أبن تعمل، وكل من كانوا في المكان عرفوا كل حاجة عن المرضى بتوعها! فعلًا هى ماقالتش أسماء، لكن أين القسم بالمحافظة على أسرار المرضى.. ومفيش دكتور نسا يعمل كدة؟".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "ما فعلته الطبيبه وسام شعيب من فضيحة كبيرة فهي لا تمثل الأطباء خانت العهد.. فضحت مرضاها.. وشوهت سمعة بنات ونساء مصر.. أين ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة أساءت للمجتمع المصري كله...".

