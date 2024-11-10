الأحد 10 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خبير تربوي يكشف 11 سببا لإلزام طلاب الثانوية العامة برد التابلت

تابلت الصف الأول
تابلت الصف الأول الثانوي
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كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عن أسباب لجوء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسليم الطلاب التابلت  بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

تابلت الثانوية العامة 

واوضح الخبير التربوي، أن ذلك القرار من القرارات الصائبة التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم هو قرار ضرورة اعادة طلاب المرحلة الثانوية العامة للتابلت مرة أخرى وذلك لعدة أسباب منها:

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.  ارتفاع قيمة الدولار يكلف الدولة مبالغ رهيبة تسبب ضغوطا اقتصادية هائلة.
. إن الكثير من الطلاب لا يستفيدون من التابلت منذ لحظة استلامه حتى خروجه من المنظومة
. اعتماد غالبية الطلاب على المصادر الورقية في الاستذكار.
. إن الوزارة تتيح اجراء امتحانات ورقية للطلاب الذين لديهم صعوبات في استخدام التابلت.
. امتلاك غالبية الطلاب لأجهزة رقمية يجعلهم يستخدمونها في الاستفادة من المنصات الإلكترونية دون الاستعانة بالتابلت.
.كثرة المشكلات الفنية المتعلقة بالتابلت لدى الطلاب في ضوء سوء استخدامهم له 
. لجوء الكثير من الطلاب الى بيع أجهزتهم
. إن التابلت يقتصر استخدامه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى دون الصف الثالث، ما يقلل من جدوى توزيعه بالمجان.  
. عدم عقد امتحانات نهاية العام بشكل إلكتروني يقلل بشكل كبير من فوائده خاصة في الصف الثالث الثانوي
.استخدم بعض الطلاب التابلت في الغش من خلال استخدام برامج خاصة .
. إن منح التابلت للطلاب على سبيل العهدة يجعل الطالب يحافظ عليه ولا يسيء استخدامه ويسمح لطلاب الصفوف الجديدة باستخدامه.

مع ذلك فان هذا القرار قد يحمل بعض السلبيات منها، خوف الطالب أو ولى الأمر من استخدامه حتى لا يتعرض للتلف، ومن ثم يحتفظون به دون لمسه ما يجعل فائدته منعدمة.

ومن ثم لا يوجد اى مبرر القول أن الوزارة منعت تسليم التابلت للطلاب، بل هو متاح لمن يريد الاستفادة منه بشرط الحفاظ عليه وإعادته.

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