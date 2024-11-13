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صحة ومرأة

بعد فيديو الطبيبة وسام شعيب، هل يجوز لطبيب النساء إجراء كشف العذرية للفتيات؟

الطبيبة وسام شعيب
الطبيبة وسام شعيب

 تسبب حديث الطبيبة وسام شعيب طبيبة النساء بكفر الدوار بالبحيرة في فيديو أنها يتردد عليها في العيادة أهالي يطلبون إجراء كشف العذرية على الفتيات في جدل واسع على السوشيال ميديا.  

 

هل يجوز لطبيب النساء إجراء كشف العذرية علي الفتيات ؟

 وطرح حديث الطبيبة تساؤلات عديدة منها إذا كان يجوز لطبيب النساء إجراء كشف العذرية على الفتيات أم لا.  

من جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء والأمين المساعد واستشاري أمراض النساء والتوليد إنه لا يجوز بأي شكل لطبيب النساء والتوليد إجراء فحوصات وكشف العذرية للفتيات، مشيرا إلى أنها ليست من مهام طبيب النساء والتوليد كما أن كشوف العذرية ليست ممارسة طبية.  

 

كشوف العذرية جريمة إنسانية وطبية 

 وأكد استشاري أمراض النساء والتوليد أن أي طبيب يجري كشوف عذرية بأي منشأة طبية فهو يرتكب جريمة إنسانية وقانونية وطبية.  

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.  

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.  

كما أكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.  

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وشددت النقابة، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة. 

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