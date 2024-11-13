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ملفات وحوارات

الأطباء: الفصل والشطب من النقابة عقوبات تنتظر طبيبة النساء وسام شعيب حال إدانتها.. لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار المرضى والحكم عليهم.. ولجنة آداب المهنة تنتظر الاستماع لأقوالها

وسام شعيب
وسام شعيب

كشفت النقابة العامة للأطباء عن آخر تطورات التحقيق مع طبيبة النساء وسام شعيب أمام لجنة آداب المهنة، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستماع إلى أقوالها أو مثولها أمام لجنة آداب المهنة، نظرا لاستمرار تحقيقات النيابة معها.

نقيب الأطباء يستنكر أسلوب طبيبة النساء وسام شعيب

واستنكر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ما فعلته الطبيبة، مشيرا إلى أنه بعد انتشار فيديو طبيبة النساء بكفر الدوار وسام شعيب، تلقت النقابة شكاوى متعددة ضد الأسلوب الذي تحدثت به وخرجت به أمام الرأي العام.

وأعلن نقيب الأطباء أنه تمت إحالة الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة، للتحقيق في الجانب المهنى من التشهير بالمرضى وإفشاء أسرارهم.

وأوضح نقيب الأطباء أن الطبيب ليست من وظيفته إذا كان الحمل شرعيا أو غير شرعي بل مهمة جهات التحقيق وأمور إدارية لا دخل للطبيب فيها.

وأكد نقيب الأطباء ان العقوبات التي تنتظر الطبيبة هي الإنذار بالفصل من النقابة أو الشطب الكامل. 

قسم مهنة الطب يتضمن الالتزام بالمبادئ والمثل العليا

وأكد نقيب الأطباء أن قسم مهنة الطب يتضمن الالتزام بالمبادئ والمثل العليا، ويكون الطبيب أمينا على حقوق المواطنين ويستر عوراتهم ويكتم أسرارهم ويؤدى حقهم في الرعاية الصحية الواجب.

شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد

وكانت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

كما أكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

طبيبة النسا وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي هز الرأي العام (فيديوجراف)

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب

وشددت النقابة، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته، وأن يلتزم السلوك القويم، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة، مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

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