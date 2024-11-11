وزير المالية الإسرائيلي: أصدرت تعلميات لبسط السيادة على الضفة الغربية

أفادت وكالة «رويترز»، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، قال إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.

2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية

وبحسب «رويترز»، أضاف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. و2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

كذلك شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.