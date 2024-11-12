خضعت لهيمنة الإمبراطورية المصرية، تاريخ الضفة الغربية صفقة القرن الجديدة

استغل اليمين الإسرائيلي، حالة السيولة السياسية للقضية الفلسطينية، وقدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مجددا إلى السلطة، بهدف تحقيق مزاعم النبوءة القديمة لسفر التكوين بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية عام 2025

وتبنى الدعوة لضم الضفة الغربية وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال اليوم، إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة المحتلة في 2025، وأنه سيدفع الحكومة نحو التواصل مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لكسب دعم واشنطن.

وخلال السطور التالية توضح «فيتو» معلومات تاريخية عن الضفة الغربية المرجح أن تكون صفقة القرن الجديدة لترامب، الذي منح القدس عاصمة للاحتلال في ولايته الأولى.

الضفة الغربية تقع وسط شرقي فلسطين

على صعيد الموقع، تقع الضفة الغربية وسط شرقي فلسطين، إلى الغرب من نهر الأردن والبحر الميت، وهي الأرض الفلسطينية التي ضُمت للأردن في مؤتمر أريحا عام 1951، وشكلت الجزء المتبقي من فلسطين، الذي لم تستول عليه إسرائيل في النكبة عام 1948، بما في ذلك القدس الشرقية.

أطلقت عليها السلطات الأردنية مسمى "الضفة الغربية" لأنها تقع غرب نهر الأردن، بينما يقع الأردن على الجانب الشرقي للنهر.

عقب أحداث النكبة خضعت أراضي الضفة الغربية للأردن، وتمت الوحدة بين الضفتين الشرقية "الأردن" والغربية "فلسطين" بعد مؤتمر أريحا عام 1951، واعتبر أهالي الضفة الغربية مواطنين أردنيين، ولكن عام 1967 عادت إسرائيل واستولت على الضفة الغربية.

الضفة الغربية، فيتو

ومن خلال اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1995 و1993، تشكلت السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا إداريا، مهمته إدارة شئون الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ومع ذلك لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها، وبقيت الضفة الغربية خاضعة لهيمنة الاحتلال وسياسات الاستيطان والقيود المفروضة وقضم الأراضي الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض والتبعية الاقتصادية.

خريطة الضفة الغربية وتضاريسها المحيطة بها

والضفة الغربية لها شكل متطاول، محصور بين نهر الأردن والبحر الميت شرقا، والسهل الساحلي الفلسطيني غربا، ووادي نهر جالود وسهل مرج ابن عامر في الشمال، وحوض وادي بئر السبع الأعلى والأوسط في الجنوب.

الضفة الغربية تحتوي على تضاريس مختلفة وتمتاز بوضوح أشكال سطح أرضها وبساطة بنيتها الجيولوجية، فتحتوي في طياتها على الجبال والهضاب والسهول والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى المناطق المنخفضة عن مستوى سطح البحر، ولكن الصفة التي تميز تضاريس الضفة الغربية سيادة الجبال والمرتفعات والتضاريس الوعرة بصورة عامة.

وتنقسم الضفة الغربية إلى 4 مناطق تضاريسية وهي:

سلسلة الجبال الوسطى، وتضم جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل، وتمتد من مرج ابن عامر شمالا إلى منطقة بئر السبع جنوبا.

غور وأخدود وادي الأردن، ويمتد من جنوب بحيرة طبريا حتى شمال البحر الميت.

المنطقة شبه الساحلية، وتشكل الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطيني، وتتركز غرب محافظتي قلقيلية وطولكرم.

السفوح الشرقية أو المنحدرات الشرقية.

المنطقة الجبلية في الضفة الغربية تعتبر بمثابة منطقة جمع مياه الأمطار والمغذي الرئيسي لخزانات المياه والأحواض الجوفية، مما يساهم في انتشار العديد من الأودية والينابيع والآبار الارتوازية في هذه المناطق.

المساحة والسكان والمحافظات التابعة للضفة الغربية

تشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية الواقعة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتمتد لحوالي 5660 كيلومترا مربعا وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتشمل الضفة الغربية 11 محافظة: الخليل و"رام الله والبيرة" وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين وطوباس والقدس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية.

نتنياهو أمام خريطة الضفة الغربية، فيتو

محافظة الخليل تعد أكبر محافظة في الضفة الغربية من حيث المساحة، ثم تليها رام الله والبيرة، أما أصغر المحافظات مساحة فهي: قلقيلية وسلفيت وطولكرم.

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان الضفة الغربية عام 2023 نحو 3 ملايين و257 ألف نسمة، بمعدل نمو وصل إلى 2.1%، وبلغ المعدل العام للكثافة السكانية بحسب إحصائيات 2017 نحو 509 نسمات لكل كيلومتر مربع، وتعاني المناطق الحضرية من كثافة أعلى بكثير من المناطق الريفية.

ويعتبر المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية مجتمعا فتيا، إذ بلغت نسبة الأطفال (دون سن 14) عام 2023 حوالي 35.2% من المجموع الكلي للسكان، ونسبة الشباب (بين سن 15 و29) نحو 28.1% من المجموع الكلي، بينما تبلغ نسبة المسنين (أكثر من سن 60) حوالي 6.3%.

ويعتنق أكثر من 98% من سكان الضفة الغربية الإسلام على المذهب السني، أما المسيحيون (من مختلف الطوائف) فتبلغ نسبتهم نحو 1.37%. وتعد اللغة الرسمية العربية، واللهجة الفلسطينية هي السائدة، وتعد اللغة الإنجليزية واللغة العبرية لغات شائعة أيضا.

والسكان الذين يقطنون المنطقة هم خليط بين السكان الأصليين ولاجئي 1948، وقد حاز أغلبيتهم حتى العام 1988 الجنسية الأردنية، وبحسب اتفاقية أوسلو، أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إدارة الحياة المدنية في بعض المدن بالضفة الغربية، كما تصدر جوازات سفر للفلسطينيين.

تاريخ الضفة الغربية منذ خضوعها للإمبراطورية المصرية

تاريخيا الضفة الغربية هي جزء من أرض فلسطين التاريخية، وتسجل أرضها كل ما مر بفلسطين من أحداث وأقوام.

الكنعانيون أول من سكن الضفة الغربية من الشعوب المعروفة تاريخيا، حيث يعود وجودهم فيها إلى بداية الألف الثالثة قبل الميلاد، وهم السكان الأصليون لفلسطين، وأول من بنى حضارة على أرضها، وقد بنوا العديد من المدن الفلسطينية التاريخية، وأهمها مدينة أريحا التي تعد أقدم مدينة في التاريخ، ومدينة نابلس التي اتخذوها عاصمة لهم، وكلتاهما تقعان ضمن أراضي الضفة الغربية، وكانت المنطقة آنذاك خاضعة لهيمنة الإمبراطورية المصرية.

خريطة الضفة الغربية، فيتو

وقد بدأت تظهر في تلك الحقبة موجة من الهجرات، حيث استولى الغزاة الجدد على أجزاء من المنطقة، وكان منهم العبرانيون وهم مجموعة من القبائل السامية من بلاد ما بين النهرين، والفلسطينيين وهي إحدى القبائل الكريتية (بعد ذلك سميت البلاد باسمهم) وتوزعت أرض كنعان بين الأقوام الثلاثة، ولم يعد الكنعانيون وحدهم سادة البلاد، غير أن اللغة الكنعانية بقيت هي السائدة.

وشن نبوخذ نصر الكلداني، هجوما على فلسطين عام 597 قبل الميلاد، واستولى على القدس عاصمة يهوذا وأخذ ملكها وعائلته ومعظم قادتها أسرى إلى العراق، وفي عام 586 قبل الميلاد حاول بقايا اليهود التمرد على سلطان بابل في فلسطين فعاد نبوخذ نصر وغزاها من جديد، وفي هذه المرة دمر القدس.

وفي عام 539 قبل الميلاد احتل الفرس المنطقة، وظلت فلسطين تابعة للدولة الفارسية طوال قرنين من الزمان، وفي عهدهم عادت بقايا قبيلة يهوذا إلى القدس، وفي عام 333 قبل الميلاد غزا المنطقة الإسكندر الأكبر وضمها إلى الإمبراطورية اليونانية.

خلال القرن الثاني قبل الميلاد، تمرد اليهود وأسسوا دولة مستقلة حتى قهرهم بومبي العظيم عام 63 قبل الميلاد وأصبحت فلسطين جزءا من الدولة الرومانية، وبعد انقسام الدولة الرومانية إلى غربية وشرقية "بيزنطة" دخلت فلسطين تحت الحكم البيزنطي حتى القرن السابع الميلادي، وفق موقع "الجزيرة نت".

وانتهى حكم البيزنطيين عندما فتحت الجيوش العربية الإسلامية فلسطين بعد معركة اليرموك عام 636، حيث بدأ حكم إسلامي لفلسطين دام نحو 1300 سنة تخللتها الحروب الصليبية التي دامت حوالي قرنين.

بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1917، وخلال فترة الانتداب سعت بريطانيا إلى تمكين اليهود في فلسطين، فأصدرت وعد بلفور 1917، الذي وعدت فيه اليهود بالمساعدة على تأسيس "وطن قومي" في فلسطين، وقد دُمج الوعد بعد ذلك في صك الانتداب الممنوح لبريطانيا من عصبة الأمم عام 1922.

كيف جهزت بريطانيا فلسطين لتصبح وطنا قوميا لليهود؟

وعملت الإدارة العسكرية البريطانية على تهيئة فلسطين بالتدريج لتصبح وطنا قوميا لليهود بكافة الوسائل والأساليب الممكنة، في بلد يتجاوز سكانه 92% من العرب الفلسطينيين، وأصدر المندوب السامي قانون الجنسية الفلسطينية بقصد منح اليهود المقيمين في البلاد الجنسية الفلسطينية، ولم توافق بريطانيا على تأسيس مجلس تشريعي في فلسطين يقوم على أساس التمثيل النسبي، والذي من الطبيعي أن تكون الأغلبية الساحقة فيه للعرب الفلسطينيين.

وخلال فترة الانتداب البريطاني زاد عدد المهاجرين اليهود، وبلغت الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام 1948 نحو 650 ألف يهودي.

وأخذ المواطنون العرب على مدار فترة الانتداب بالاحتجاج والمقاومة والتظاهر والتمرد والعصيان المدني على سياسات بريطانيا، مما أدى إلى صدام عنيف مع قوات الجيش البريطاني والمستوطنين اليهود، وانتفضوا بثورة عام 1928 سُميت "ثورة البراق"، حين حاول اليهود الاستيلاء على الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وكذلك اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى وامتدت بين عامي 1936 و1939.

وقد تم تحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بناء على طلب من الحكومة البريطانية عام 1947، وتبعا لذلك أصدرت الأمم المتحدة القرار الذي حمل رقم 181، الذي يقترح إنهاء الانتداب البريطاني، وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين: واحدة عربية فلسطينية والأخرى يهودية، بحيث يُعطي للأخيرة ما يقارب 55% من أرض فلسطين، مع تدويل القدس.

وقبل اليهود بالقرار، بينما رفضه العرب، وعلى أثر قرار التقسيم قاوم عرب فلسطين الاستيطان الصهيوني، واتسعت المقاومة حتى شملت جميع أنحاء البلاد، وقامت معارك طاحنة، راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى.

وكان الإنجليز داعما لليهود في تحقيق مآربهم، إذ دربوهم خلال فترة الانتداب وأمدوهم بالسلاح، وكلما انسحبوا من منطقة سلموها لهم.

هيمنة إسرائيل على الأراضي عقب حرب 1948

انسحبت بريطانيا من فلسطين يوم 14 مايو 1948، أعلن ديفيد بن جوريون في اليوم نفسه قيام الدولة الإسرائيلية، ومع انتهاء الانتداب البريطاني اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وخسر العرب أمام إسرائيل.

وانتهت هذه الفترة التي أطلق عليها "النكبة" بوضع إسرائيل يدها على 78% من الأراضي الفلسطينية، بنسبة أكبر مما هو مقرر لها وفقا لقرار التقسيم، وتم تهجير 750 ألف فلسطيني على الأقل، وتوزعت 22% المتبقية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

الضفة الغربية، فيتو

وتم توقيع هدنة "اتفاقيات رودس" التي أنهت حرب عام 1948 بين إسرائيل وكل من مصر ولبنان والأردن وسوريا، وعرف خط الهدنة لعام 1949 بالخط الأخضر، الذي أصبح عمليا حدا فاصلا بين إسرائيل والضفة الغربية، وخضعت أراضي الضفة الغربية بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس، عدا جبل المشارف للأردن، وتبعت غزة للإدارة المصرية.

وبعد مؤتمر أريحا عام 1951 تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية "الأردن" والغربية "فلسطين" واعتبر أهالي الضفة الغربية مواطنين أردنيين.

احتلال الضفة الغربية وغزة بعد حرب 1967

وخلال حرب عام 1967"، احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت النكسة عن هجرة ثانية للفلسطينيين تقدر بحوالي نصف مليون شخص، وصدر عن مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967 وبعودة اللاجئيين إلى ديارهم.

وفي عام 1988 قرر العاهل الأردنى الراحل الحسين بن طلال فك الارتباط القانوني والإداري والمالي بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تعد الضفة الغربية جزءا من الأردن، ولكن بقيت أوقاف الضفة الغربية مرتبطة بالحكومة الأردنية من إشراف وتعيينات والتزامات مالية وصيانة الأوقاف المسيحية والإسلامية.

وأعلن الفلسطينيون انتفاضة جماهيرية عام 1987 عرفت باسم "الانتفاضة الأولى" أو "انتفاضة أطفال الحجارة" واستمرت حتى عام 1993، وكانت هذه الانتفاضة سببا في نشوء ضغوط دولية على إسرائيل.

تشكيل السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو

على إثر الانتفاضة الأولى بدأت محاولات حل المشكلة عن طريق مفاوضات ترعى من قبل أطراف دولية، وفي عام 1991 عُقد "مؤتمر مدريد للسلام" بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين: بين إسرائيل والدول العربية، وبين إسرائيل والفلسطينيين.

ثم تبعتها اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1993 و1995 ومثلت أول اتفاق سلام يعقده الفلسطينيون والإسرائيليون، ونص الاتفاق على تشكيل السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا إداريا، مهمته إدارة شؤون الفلسطينيين، وضبط أمنهم الداخلي وشؤونهم المدنية في المناطق الخاضعة لحكمهم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وطبقا لاتفاقية أوسلو، فإن أراضي الضفة الغربية توزعت إلى مناطق تابعة للسيادة الفلسطينية وأخرى تابعة لسيادة "فلسطينية إسرائيلية مشتركة"، إلى جانب مناطق تتبع "السيادة الإسرائيلية الأمنية" مباشرة وتشمل التجمعات الاستيطانية الكبرى.

اتفاقية أوسلو، فيتو

عقب ذلك، تم تقسيم مساحة الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات و"مسئولية الأمن الشامل للإسرائيليين"، والمناطق الثلاث هي:

مناطق "أ": تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.

مناطق "ب": تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الاسرائيلي، أي أن الأخيرة احتفظت بحقها في الدخول إليها في أي وقت تشاء.

مناطق "ج": تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولم تسلمها قط إلى السلطة الفلسطينية.

وبقيت مناطق أخرى تمثل 4% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل الأراضي التي صادرها الاحتلال كمحميات طبيعية، والجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967، ومن الخليل المناطق التي تخضع إداريا للسيادة الفلسطينية، وتخضع أمنيا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ومناطق أخرى غير مصنفة.

وقد تولت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في مدن الضفة الغربية ابتداء من عام 1994 بالتدريج، ولكنها لم تستطع السيطرة على كامل أراضي الضفة الغربية التابعة لسيادتها، حيث أُجلت حتى انتهاء المفاوضات بشأنها، الأمر الذي لم يحدث بسبب توقف أو تباطؤ المفاوضات مع إسرائيل.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، ولدت فكرة بناء جدار عازل صدى جديدا، خصوصا مع ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة للمقاومة الفلسطينية خلف الخط الأخضر أو داخل ما بات يعرف بالعمق الإسرائيلي.

وعام 2002 شرعت إسرائيل ببناء جدار الفصل بينها وبين الفلسطينيين، بذريعة حماية أمنها من العمليات الفدائية، وبدلا من اتباع حدود عام 1967 المعترف بها دوليا، والمعروفة باسم الخط الأخضر، يقع 85% من الجدار داخل الضفة الغربية.

وعلاوة على قضم الكثير من الأراضي الفلسطينية وجزء من القدس، ساهم الجدار في إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، وإفقار اقتصاده الوطني بشكل كبير، كما عُزلت مدن وبلدات بكاملها عن محيطها الفلسطيني، أي ما يشكل 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا.

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كما أقيم على مساحة الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز من ضمنها 140 نقطة تفتيش، وتفرض نقاط التفتيش المزيد من القيود على حركة الفلسطينيين، ويضطر أكثر من 70 ألف فلسطيني ممن يحملون تصاريح عمل إسرائيلية للمرور يوميا عبر نقاط التفتيش هذه.

توسع عملية الاستيطان في الضفة الغربية

وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية نهاية العام 2021 بحسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية 483 موقعا، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و163 بؤرة استيطانية، و144 موقعا تشمل مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال.

وبحسب المصادر الرسمية الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نهاية عام 2021 حوالي 719 ألفا و452 مستوطنا، ويسجل النمو السكاني في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وتيرة أعلى من نظيره داخل إسرائيل.

وقد شهد العام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، حيث صادقت سلطات الاحتلال على نحو 83 مخططا استيطانيا، لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.