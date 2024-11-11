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محافظات

محافظ الفيوم يشهد أول مزاد للأسماك بشواطئ بحيرة قارون

مزاد الأسماك بالفيوم،
مزاد الأسماك بالفيوم، فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزادًا لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون، بعد توقف دام 9 سنوات، لعدم وجود إنتاج سمكي بالبحيرة، حضر المزاد  الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

نوعيات جديدة من الأسماك ببحيرة قارون

وقال محافظ الفيوم، إنه سيتم تزويد بحيرة قارون بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، لزيادة مخزونها السمكي والحفاظ على تنوعها البيولوجي. 

افتتاح موسم الصيد في بحيرة قارون بعد حظر دام شهرين

وكان محافظ الفيوم قد افتتح اليوم الاثنين، موسم الصيد ببحيرة قارون، بعد حظر الصيد لمدة سهرين، حتى بلغت يرقات الجمبري التي ألقيت بالبحيرة الحجم، وتعد هذه المرة الأولي لإلقاء 6 ملايين زريعة جمبري منتصف شهر أغسطس الماضي، بعد أن توقفت الحياة المائية في مياه البحيرة منذ عام 2018، وبعد نحسن مواصفات مياه البحيرة بفضل الأبحاث التي أجرتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة، تم إعادة التوازن البيئي للبحيرة وتحسنت مواصفات المياه، ما أدى إلى إلقاء الزريعة التي بدأت بالجمبري، وقريبًا تستقبل بحيرة قارون عدد من زريعة أسماك البلطي وموسى والبحري.

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